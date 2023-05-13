Тур: 7. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
10' ГолCesar Manzoki
35' Желтая карточкаYuezheng Du
1:1
45' ГолАчеампонг Франк
46' Желтая карточкаYuan Zhang2
67' Желтая карточкаЧжипэн Цзян
71' Желтая карточкаБосанчич Неманья
73' Желтая карточкаYupeng He
Ход матча
10'
0:1
35'
45'
1:1
46'
67'
71'
73'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 15
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
18
Yupeng
He
19
Zhenao
Wang
31
Пен
Лю
11
Мамба
Стрели
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
26 Юань МиньчэнПолузащитник
-
21 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
-
-
20 Yue Liu
-
40 Lu Jiaqiang
-
14 Li Ning
-
13 Haofeng Xu
-
-
37 Jiajin Hu
-
-
12 Lei Liao
-
Главный тренер: Чэн Тао
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Yan WuВратарь
-
8 Zhu TingПолузащитник
-
-
-
35 Yu Wang
-
28 Yu Fei
-
14 Jiahui Huang
-
23 Yin Shang
-
33 Zhiwei Song
-
13 Yaopeng Wang
-
-
38 Zhuoyi Lu
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|2
|0.29
|Чжипэн Цзян
|1
|0.14
|Shuai Pei
|1
|0.14
|Юань Миньчэн
|1
|0.14
|Zigui Shen
|1
|0.14
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.14
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.43
|Цонев Борислав
|1
|0.14
|Мамба Стрели
|1
|0.14
|Линь Лянмин
|1
|0.14
|Cesar Manzoki
|1
|0.14
|Босанчич Неманья
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Shuai Pei
|1
|0
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yupeng He
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Цонев Борислав
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Линь Лянмин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Босанчич Неманья
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Шэньчжэнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Далянь Ифан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|9.
|2:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|5.
|1:2
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|15.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3