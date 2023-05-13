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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: .
Шэньчжэнь
2:1
Второй тайм: 90+'
Далянь Ифан
0'
0:1
10' Гол
Cesar Manzoki
35' Желтая карточка
Yuezheng Du
1:1
45' Гол
Ачеампонг Франк
46' Желтая карточка
Yuan Zhang2
67' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
71' Желтая карточка
Босанчич Неманья
73' Желтая карточка
Yupeng He

Ход матча

10'
0:1
Cesar Manzoki
(Мамба Стрели)
35'
Yuezheng Du
 
45'
Ачеампонг Франк
(Yuan Zhang1)
1:1
46'
Yuan Zhang2
 
61'
Hujahmat Shahsat
Zigui Shen
 
67'
Чжипэн Цзян
 
68'
 
Ян Ксиангчуанг
Мамба Стрели
68'
 
Zhuoyi Lu
Cesar Manzoki
71'
 
Босанчич Неманья
73'
 
Yupeng He
76'
Li Ning
Shuai Pei
 
78'
Haofeng Xu
Yuan Zhang2
 
78'
 
Yin Shang
Yupeng He
78'
 
Jiahui Huang
Босанчич Неманья

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Далянь Ифан
7.30
3.40
5.00
Все Коэффициенты
1
Minzhe
Wei
4
Чжипэн
Цзян
6
Shuai
Pei
11
Yuan
Zhang1
26
Юань
Миньчэн
21
Yuan
Zhang2
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
9
Zigui
Shen
33
Yuezheng
Du
7
Ачеампонг
Франк
1
Чжан
Чонг
18
Yupeng
He
4
Vas
Nunez
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
10
Цонев
Борислав
31
Пен
Лю
40
Босанчич
Неманья
7
Линь
Лянмин
17
Cesar
Manzoki
11
Мамба
Стрели
Шэньчжэнь
3-5-2
Далянь Ифан
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
5:1
С
1:3
С
3:2
С
2:0
С
1:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:1
ПЛК
2:0
ПЛК
0:1
ПЛК
1:0
ПЛК
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 2 0.29
Чжипэн Цзян 1 0.14
Shuai Pei 1 0.14
Юань Миньчэн 1 0.14
Zigui Shen 1 0.14
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.14
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.43
Цонев Борислав 1 0.14
Мамба Стрели 1 0.14
Линь Лянмин 1 0.14
Cesar Manzoki 1 0.14
Босанчич Неманья 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алессандрини Ромен 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Shuai Pei 1 0
Чжипэн Цзян 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yupeng He 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Цонев Борислав 1 0
Yan Wu 1 0
Линь Лянмин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Zhenao Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Босанчич Неманья 1 0
Vas Nunez 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Шэньчжэнь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Далянь Ифан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Шэньчжэнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Далянь Ифан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
4
36%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 0:2 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 2:1

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Далянь Ифан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Шэньчжэнь
 2:1 7 2 1 4 8 - 12 7
10.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Далянь Ифан
 1:2 7 1 3 3 7 - 9 6
13.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Циндао Чжуннэн
 6 1 1 4 7 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Шэньчжэнь
 2:1 6 2 1 3 6 - 9 7
5.
Далянь Ифан
 1:2 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
9.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 2:1 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 1:2 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Ning Li сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Ачеампонг Франк бьет в цель!
  • 78'
    Nemanja Bosancic уходит с поля. Jiahui Huang выходит вместо него
  • 78'
    Yupeng He уходит с поля. Yin Shang выходит вместо него
  • 78'
    Yuan Zhang уходит с поля. Haofeng Xu выходит вместо него
  • 76'
    Shuai Pei уходит с поля. Ning Li выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Yupeng He получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    71'
    Nemanja Bosancic получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Cesar Manzoki уходит с поля. Zhuoyi Lu выходит вместо него
  • 68'
    Мамба Стрели уходит с поля. Ян Ксиангчуанг выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Чжипэн Цзян получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Zigui Shen уходит с поля. Hujahmat Shahsat выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Чжаб Юан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Ачеампонг Франк бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Yuezheng Du получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 10'
      Мамба Стрели сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Cesar Manzoki бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Далянь Ифан
    7.30
    3.40
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 2:1 Далянь Ифан онлайн

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