  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:1
Конец матча
КуПС
0'
12' Желтая карточка
Алегрия Хуан
45' Желтая карточка
Mateo Ortiz
0:1
52' Гол
Ниссилья Урхо
56' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
0:1
57' Не забитый пенальти
Florian Krebs2
71' Желтая карточка
Оксанен Яакко
90' Желтая карточка
Антви Клинтон
90'+7
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
9
Алегрия
Хуан
10
Кауфманн
Лукас
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
7
Ветели
Йоона
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
Хонка
КуПС

История личных встреч

Хонка
КуПС

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
20%
21 победа 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

38 матчей

60.5%
15.8%
23.7%
23 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

55.3%
21.1%
23.6%
21 победа 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:1
В
3:2
В
1:1
В
2:0
В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Голы

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.94
1.81

Среднее время на гол

46
49

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.95
1.12

Среднее время на гол

94
80

Всего голов

53
57

Голов в среднем за матч

1.39
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

64
60

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсен Кевин 3 (1) 0.38
Бук Клесио 1 0.13
Коскинен Отсо 1 0.13
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветели Йоона 2 0.25
Ниссилья Урхо 2 0.25
Саволайнен Саку 1 0.13
Туоминен Яссе 1 0.13
Сааринен Сет 1 0.13
Попович Антон 1 0.13
Антви Клинтон 1 0.13
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 3 0
Florian Krebs2 2 0
Mateo Ortiz 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Бук Клесио 1 0
Эрнандес Алдайр 1 0
Коски Вилле 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 3 0
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 2 0
Биспо Габриэл 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Сиссе Ибраим 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Лампинен Пири 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Хонка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КуПС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
3
Хонка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КуПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
5
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1
КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0
КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1

Результаты матчей

Хонка
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хонка
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
2.
КуПС
 8 5 1 2 9 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хака
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
6.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Мариехамн
 1:1 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 1:1 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Мариехамн
 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4
ХИК Мерилуото Кай 3
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Mateo Ortiz получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Аалто Хенри уходит с поля. Dario Naamo выходит вместо него
    • Желтая карточка
      12'
      Алегрия Хуан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 0:1 КуПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     