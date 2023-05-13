Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
12' Желтая карточкаАлегрия Хуан
45' Желтая карточкаMateo Ortiz
0:1
52' ГолНиссилья Урхо
56' Желтая карточкаСиссе Ибраим
0:1
57' Не забитый пенальтиFlorian Krebs2
71' Желтая карточкаОксанен Яакко
90' Желтая карточкаАнтви Клинтон
90'+7
Ход матча
12'
45'
52'
0:1
56'
57'
0:1
71'
90'
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
32
Mateo
Ortiz
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
История личных встреч
Хонка
КуПС
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
24%
8%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
20%
21 победа 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
38 матчей
60.5%
15.8%
23.7%
23 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.7%
31.6%
23.7%
17 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
55.3%
21.1%
23.6%
21 победа 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.94
1.81
Среднее время на гол
46
49
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
0.95
1.12
Среднее время на гол
94
80
Всего голов
53
57
Голов в среднем за матч
1.39
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
64
60
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.38
|Бук Клесио
|1
|0.13
|Коскинен Отсо
|1
|0.13
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветели Йоона
|2
|0.25
|Ниссилья Урхо
|2
|0.25
|Саволайнен Саку
|1
|0.13
|Туоминен Яссе
|1
|0.13
|Сааринен Сет
|1
|0.13
|Попович Антон
|1
|0.13
|Антви Клинтон
|1
|0.13
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|3
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Mateo Ortiz
|2
|0
|Ерёменко Роман
|0
|1
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Эрнандес Алдайр
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|3
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Биспо Габриэл
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Оксанен Яакко
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хонка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КуПС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
3
Хонка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КуПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
5
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1
КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1
КуПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0
КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1
Результаты матчей
Хонка
КуПС
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хонка
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4
|ХИК
|Мерилуото Кай
|3
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3