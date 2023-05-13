Тур: 7. Стадион: КФУМ Арена.
2:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолObilor Denzel Okeke
65' Желтая карточкаMarius Aamodt Eriksen
77' Желтая карточкаRemi Svindland
90' Желтая карточкаJohannes Hummelvoll-Nunez
2:0
90' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
90'+6
Ход матча
37'
77'
90'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
КФУМ
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
100
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Remi Svindland
|2
|0.29
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.14
|Robin Rasch
|1
|0.14
|Simen Hestnes
|1
|0.14
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.14
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0.14
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0.14
|Нджиэ Мусса
|0
|0
|Dadi Dodou Gaye
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|3
|0.43
|Adem Gueven
|1
|0.14
|Jesper Grundt
|1
|0.14
|Eric Taylor
|1
|0.14
|Martin Hellan
|1
|0.14
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
КФУМ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Petter Nosakhare Dahl
|2
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Joacim Holtan
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
4
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1
Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1
Результаты матчей
КФУМ
Конгсвингер
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
КФУМ
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3