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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
КФУМ
2:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
37' Гол
Obilor Denzel Okeke
65' Желтая карточка
Marius Aamodt Eriksen
77' Желтая карточка
Remi Svindland
90' Желтая карточка
Johannes Hummelvoll-Nunez
2:0
90' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
90'+6
1
Emil
Oedegaard
20
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
3
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
2
Keivan
Ghaedamini
6
Remi
Svindland
25
Sverre
Hakami
Sandal
18
Obilor
Denzel
Okeke
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
16
Martin
Hellan
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
КФУМ
3-4-3
Конгсвингер
5-3-2

История личных встреч

КФУМ
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ТПМ
1:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ТПМ
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
100

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Remi Svindland 2 0.29
Obilor Denzel Okeke 1 0.14
Robin Rasch 1 0.14
Simen Hestnes 1 0.14
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.14
Sverre Hakami Sandal 1 0.14
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0.14
Нджиэ Мусса 0 0
Dadi Dodou Gaye 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 3 0.43
Adem Gueven 1 0.14
Jesper Grundt 1 0.14
Eric Taylor 1 0.14
Martin Hellan 1 0.14
Хокенстад Матс 0 0
Герсон Ларс 0 0
Моберг Вегар 0 0
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Petter Nosakhare Dahl 2 0
Remi Svindland 1 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Joacim Holtan 1 0
Холме Фредрик 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0

Результаты матчей

КФУМ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
КФУМ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Конгсвингер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
4
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Конгсвингер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1
Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1

Результаты матчей

КФУМ
Конгсвингер

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

КФУМ
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Ранхейм
 7 4 2 1 8 - 8 14
3.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Старт
 7 3 3 1 17 - 10 12
5.
Фредрикстад
 7 2 5 0 4 - 2 11
6.
Хёдд
 7 2 4 1 9 - 7 10
7.
Мосс
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Конгсвингер
 7 3 0 4 7 - 11 9
9.
Рёуфосс
 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Брюне
 7 2 3 2 10 - 11 9
11.
Дьерв
 7 2 1 4 11 - 13 7
12.
КФУМ
 7 1 4 2 8 - 11 7
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 7 1 3 3 11 - 14 6
15.
Мьёндален
 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Осане
 7 0 4 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Брюне
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Мьёндален Kristian Lien 5
Старт Страннегорд Том 4 (2)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Dadi Dodou Gaye сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Obilor Denzel Okeke бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ 2:0 Конгсвингер онлайн

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