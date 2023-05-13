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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Осане
2:1
Первый тайм: 29'
Согндаль
0'
1:0
2' Гол
Emil Sildnes
1:1
4' Гол
Sondre Oerjasaeter
2:1
28' Гол
Mame Mor Ndiaye

Ход матча

2'
Emil Sildnes
1:0
4'
1:1
Sondre Oerjasaeter
(Martin Andre Sjoelstad)
28'
Mame Mor Ndiaye
2:1
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
Согндаль
3.70
3.88
2.80
Все Коэффициенты
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
16
Didrik
Fredriksen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
15
Kristoffer
Nessoe
7
Йоунссон
Йоунатан
99
Alejandro
Diaz
II
27
Sondre
Oerjasaeter
Осане
3-5-2
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Осане
Согндаль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
1:4
ТМК
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
КН
0:2

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

0.86
2

Среднее время на гол

105
45

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

74
50

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Sildnes 2 0.29
Stian Nygaard I 2 0.29
Sander Eng Strand 1 0.14
Mame Mor Ndiaye 1 0.14
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 3 0.43
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0.29
Йоунссон Йоунатан 1 0.14
Тум Исаак 1 0.14
Kristoffer Nessoe 1 0.14
Erik Flataker 1 0.14
Сконес Каспер 1 0.14
Ховен Андреас 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 4 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Mame Mor Ndiaye 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Daniel Arrocha 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1
Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2
Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0

Результаты матчей

Осане
Согндаль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Осане
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 0:0 7 4 2 1 8 - 8 14
2.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Фредрикстад
 1:0 7 3 4 0 4 - 1 13
4.
Старт
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
5.
Согндаль
 1:2 7 3 2 2 10 - 9 11
6.
Конгсвингер
 0:0 7 3 1 3 7 - 9 10
7.
Хёдд
 0:0 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Мосс
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Осане
 2:1 7 1 4 2 7 - 8 7
11.
Брюне
 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Дьерв
 0:1 7 2 0 5 10 - 13 6
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 0:1 7 1 3 3 10 - 11 6
15.
Мьёндален
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
16.
КФУМ
 0:0 7 0 5 2 6 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 0:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 0:0 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хёдд
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Рёуфосс
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Осане
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Фредрикстад
 1:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Дьерв
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
14.
КФУМ
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Скейд
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мьёндален
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 4 3 1 0 3 - 0 10
2.
Ранхейм
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Старт
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Хёдд
 0:0 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Мьёндален
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Согндаль
 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Конгсвингер
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Дьерв
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мосс
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Осане
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 0:0 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 0:0 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
Согндаль
3.70
3.88
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осане 2:1 Согндаль онлайн

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