Тур: 7. Стадион: Aasane Arena.
Ход матча
2'
1:0
4'
28'
2:1
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Осане
Согндаль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
0.86
2
Среднее время на гол
105
45
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
74
50
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Sildnes
|2
|0.29
|Stian Nygaard I
|2
|0.29
|Sander Eng Strand
|1
|0.14
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0.14
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.43
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0.29
|Йоунссон Йоунатан
|1
|0.14
|Тум Исаак
|1
|0.14
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.14
|Erik Flataker
|1
|0.14
|Сконес Каспер
|1
|0.14
|Ховен Андреас
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|4
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Mame Mor Ndiaye
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Согндаль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
5
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Согндаль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1
Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2
Согндаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2
Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0
Результаты матчей
Осане
Согндаль
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Осане
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|8 - 8
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|3.
|1:0
|7
|3
|4
|0
|4 - 1
|13
|4.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 4
|9
|10.
|2:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 6
|6
|14.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|15.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|2.
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 0
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|1:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Старт
|Страннегорд Том
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3