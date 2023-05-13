Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
17'
15
Эдлунд
Олле
10
Jaheem
Burke
23
Max
Nilsson
20
Camil
Jebara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
19 Adam Padovan
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Max NilssonПолузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
16 Jesper Strid
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Вестерос
Ландскруна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
108
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|3
|0.43
|Jaheem Burke
|3
|0.43
|Miguel Sandberg
|2
|0.29
|Гамбош Мартин
|1
|0.14
|Max Larsson
|1
|0.14
|Гефверт Симон
|0
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|2
|0.29
|Melker Widell
|1
|0.14
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0.14
|Дзабич Робин
|1
|0.14
|Рапп Йохан
|1
|0.14
|Эгнелль Адам
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Camil Jebara
|2
|1
|Дзабич Робин
|3
|0
|Erik Hedenquist
|3
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Эгнелль Адам
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Melker Widell
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
5
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0
Результаты матчей
Вестерос
Ландскруна
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|15.
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2