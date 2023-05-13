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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Вестерос
0:0
Первый тайм: 30'
Ландскруна
0'
17' Желтая карточка
Рапп Йохан

Ход матча

17'
 
Рапп Йохан
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Ландскруна
1.84
4.04
4.86
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
12
Йонссон
Мелкер
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
7
Ткач
Александр
23
Max
Nilsson
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Вестерос
3-4-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Ландскруна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 3 0.43
Jaheem Burke 3 0.43
Miguel Sandberg 2 0.29
Гамбош Мартин 1 0.14
Max Larsson 1 0.14
Гефверт Симон 0 0
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 2 0.29
Melker Widell 1 0.14
Kofi Fosuhene Asare 1 0.14
Дзабич Робин 1 0.14
Рапп Йохан 1 0.14
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0
Jabir Abdihakim Ali 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 2 1
Дзабич Робин 3 0
Erik Hedenquist 3 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Melker Widell 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Вестерос
Ландскруна

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:0 8 6 1 1 19 - 9 19
2.
Вестерос
 0:0 7 4 2 1 10 - 3 14
3.
ГАИС
 0:1 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ландскруна
 0:0 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
12.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 0:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 1:0 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ландскруна
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Вестерос
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 0:0 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
ГАИС
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Рапп Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Ландскруна
1.84
4.04
4.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Ландскруна онлайн

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