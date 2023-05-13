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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Вестерос
0:0
Конец матча
Ландскруна
0'
17' Желтая карточка
Рапп Йохан
39' Желтая карточка
Max Nilsson
45' Желтая карточка
Ousmane Diawara
57' Желтая карточка
Эдлунд Олле
66' Желтая карточка
Jabir Abdihakim Ali
82' Желтая карточка
Melker Widell
90'+10
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
1
Каддура
Амр
2
Рапп
Йохан
6
Philip
Andersson
I
12
Йонссон
Мелкер
5
Edvin
Dahlqvist
15
Melker
Widell
7
Ткач
Александр
23
Max
Nilsson
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Вестерос
3-4-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Ландскруна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
3:1
С
3:3
С
2:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 3 0.43
Jaheem Burke 3 0.43
Miguel Sandberg 2 0.29
Гамбош Мартин 1 0.14
Max Larsson 1 0.14
Гефверт Симон 0 0
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 2 0.29
Melker Widell 1 0.14
Kofi Fosuhene Asare 1 0.14
Дзабич Робин 1 0.14
Рапп Йохан 1 0.14
Эгнелль Адам 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Alex Douglas 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Camil Jebara 2 1
Дзабич Робин 3 0
Erik Hedenquist 3 0
Ousmane Diawara 2 0
Melker Widell 2 0
Philip Andersson I 1 0
Эгнелль Адам 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Рапп Йохан 1 0
Jesper Strid 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ландскруна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
2
67%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Сковде АИК 2:0
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Вестерос
Ландскруна

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
12.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
7.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • 61'
    Anders Hellblom уходит с поля. Jabir Abdihakim Ali выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Эдлунд Олле получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Max Nilsson уходит с поля. Emil Lindman выходит вместо него
  • 46'
    Рапп Йохан уходит с поля. David Edvardsson выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Ousmane Diawara получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Max Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      17'
      Рапп Йохан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 0:0 Ландскруна онлайн

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