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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Дьерв
0:1
Первый тайм: 30'
Фредрикстад
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Бренден Эрик

Ход матча

4'
0:1
Бренден Эрик
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Фредрикстад
7.40
4.50
3.10
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
3
Lucas
Larade
5
Erik
Sandberg
22
Henrik
Bredeli
27
Филиберт
Энцо
15
Бренден
Эрик
21
Эукленн
Сондре
8
Угланн
Микаэль
4
Ange
Mutsinzi
30
Сейнтье
Джереми
11
Педру
Самуэл
1
Haavar
Jenssen
26
Mads
Nielsen
II
4
Stian
Stray
Molde
3
Скарет
Браге
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
16
Конте
Абубакар
14
Бьярталид
Йоаннес
10
Лима
Лукас
Дьерв
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Фредрикстад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
4:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 4 0.57
Угланн Микаэль 2 0.29
Вильсон Петер 1 0.14
Iman Mafi 1 0.14
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.14
Haavard Aasheim 1 0.14
Mads Nielsen II 1 0.14
Tage Johansen 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Torje Wichne 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0

Результаты матчей

Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
1
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2
Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2

Результаты матчей

Дьерв
Фредрикстад

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дьерв
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 0:0 7 4 2 1 8 - 8 14
2.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Фредрикстад
 1:0 7 3 4 0 4 - 1 13
4.
Старт
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
5.
Согндаль
 1:2 7 3 2 2 10 - 9 11
6.
Конгсвингер
 0:0 7 3 1 3 7 - 9 10
7.
Хёдд
 0:0 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Мосс
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Осане
 2:1 7 1 4 2 7 - 8 7
11.
Брюне
 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Дьерв
 0:1 7 2 0 5 10 - 13 6
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 0:1 7 1 3 3 10 - 11 6
15.
Мьёндален
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
16.
КФУМ
 0:0 7 0 5 2 6 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 0:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 0:0 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хёдд
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Рёуфосс
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Осане
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Фредрикстад
 1:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Дьерв
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
14.
КФУМ
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Скейд
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мьёндален
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 4 3 1 0 3 - 0 10
2.
Ранхейм
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Старт
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Хёдд
 0:0 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Мьёндален
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Согндаль
 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Конгсвингер
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Дьерв
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мосс
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Осане
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 0:0 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 0:0 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бренден Эрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Фредрикстад
7.40
4.50
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:1 Фредрикстад онлайн

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