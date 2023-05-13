Тур: 7. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
1:1
Конец матча
0'
0:1
4' Гол в свои воротаБренден Эрик
53' Желтая карточкаФилиберт Энцо
57' Желтая карточкаСейнтье Джереми
1:1
78' ГолПедру Самуэл
90'+4
Ход матча
4'
0:1
53'
57'
78'
1:1
15
Бренден
Эрик
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Thomas Ness2
-
19 Iman Mafi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Дьерв
Фредрикстад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|5
|0.71
|Угланн Микаэль
|2
|0.29
|Вильсон Петер
|1
|0.14
|Iman Mafi
|1
|0.14
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.14
|Haavard Aasheim
|1
|0.14
|Mads Nielsen II
|1
|0.14
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Филиберт Энцо
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
Результаты матчей
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
0
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
1
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
7%
1
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2
Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2
Результаты матчей
Дьерв
Фредрикстад
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Дьерв
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3