  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Скейд
0:1
Первый тайм: 29'
Старт
0'
0:1
17' Гол
Скогволд Хенрик

Ход матча

17'
0:1
Скогволд Хенрик
(Сакор Важебах)
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Старт
5.10
4.30
2.55
Все Коэффициенты
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
17
Hayder
Altai
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
6
Erik
Nordengen
9
Будусон
Джонни
16
Эффьом
Максвелл
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
15
Робстад
Хенрик
4
Сакор
Важебах
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
Скейд
4-3-3
Старт
5-3-2

История личных встреч

Скейд
Старт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.57
Стейринг Пер-Магнус 1 0.14
David Hickson 1 0.14
Будусон Джонни 1 0.14
Эффьом Максвелл 1 0.14
Ulrich Ness 1 0.14
Erik Nordengen 1 0.14
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 5 0.71
Страннегорд Том 4 0.57
Alagie Sanyang 3 0.43
Zakaria Sawo 1 0.14
Лане Джек 1 0.14
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Сакор Важебах 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 2 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Страннегорд Том 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2
Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0
Старт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2
Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1

Результаты матчей

Скейд
Старт

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Скейд
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 0:0 7 4 2 1 8 - 8 14
2.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
3.
Фредрикстад
 1:0 7 3 4 0 4 - 1 13
4.
Старт
 1:0 7 3 3 1 14 - 9 12
5.
Согндаль
 1:2 7 3 2 2 10 - 9 11
6.
Конгсвингер
 0:0 7 3 1 3 7 - 9 10
7.
Хёдд
 0:0 7 2 4 1 8 - 6 10
8.
Мосс
 0:0 7 2 4 1 7 - 6 10
9.
Рёуфосс
 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Осане
 2:1 7 1 4 2 7 - 8 7
11.
Брюне
 0:0 7 1 4 2 8 - 10 7
12.
Дьерв
 0:1 7 2 0 5 10 - 13 6
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 0:1 7 1 3 3 10 - 11 6
15.
Мьёндален
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
16.
КФУМ
 0:0 7 0 5 2 6 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 1:0 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 0:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 0:0 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Хёдд
 0:0 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Рёуфосс
 0:0 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Осане
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Фредрикстад
 1:0 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Дьерв
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
14.
КФУМ
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Скейд
 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Мьёндален
 0:0 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 4 3 1 0 3 - 0 10
2.
Ранхейм
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Старт
 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Хёдд
 0:0 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Мьёндален
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 0:1 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Согндаль
 1:2 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Конгсвингер
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Дьерв
 0:1 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мосс
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Осане
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 0:0 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 0:0 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Старт
5.10
4.30
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 0:1 Старт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Скейд
Старт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 