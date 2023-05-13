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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 924
Скейд
1:4
Конец матча
Старт
0'
0:1
17' Гол
Скогволд Хенрик
1:1
47' Гол
Мельхиор Маркус
1:2
50' Пенальти
Марес Люк
72' Желтая карточка
Шеквист Сандер Хансен
1:3
73' Гол
Mathias Grundetjern
1:4
78' Гол
Mathias Grundetjern
84' Желтая карточка
Дервискадич Эмир
90' Желтая карточка
Лёкай Флёринд
90'+4
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
17
Hayder
Altai
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
6
Erik
Nordengen
9
Будусон
Джонни
16
Эффьом
Максвелл
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
15
Робстад
Хенрик
4
Сакор
Важебах
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
23
Скогволд
Хенрик
10
Alagie
Sanyang
Скейд
4-3-3
Старт
5-3-2

История личных встреч

Скейд
Старт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.57
Стейринг Пер-Магнус 1 0.14
David Hickson 1 0.14
Будусон Джонни 1 0.14
Erik Nordengen 1 0.14
Эффьом Максвелл 1 0.14
Ulrich Ness 1 0.14
Мельхиор Маркус 1 0.14
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 5 0.71
Страннегорд Том 4 0.57
Alagie Sanyang 3 0.43
Mathias Grundetjern 2 0.29
Zakaria Sawo 1 0.14
Марес Люк 1 (1) 0.14
Лане Джек 1 0.14
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Сакор Важебах 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Страннегорд Том 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8
Скейд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2
Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0
Старт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2
Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1

Результаты матчей

Скейд
Старт

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Скейд
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Ранхейм
 7 4 2 1 8 - 8 14
3.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Старт
 7 3 3 1 17 - 10 12
5.
Фредрикстад
 7 2 5 0 4 - 2 11
6.
Хёдд
 7 2 4 1 9 - 7 10
7.
Мосс
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Конгсвингер
 7 3 0 4 7 - 11 9
9.
Рёуфосс
 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Брюне
 7 2 3 2 10 - 11 9
11.
Дьерв
 7 2 1 4 11 - 13 7
12.
КФУМ
 7 1 4 2 8 - 11 7
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 7 1 3 3 11 - 14 6
15.
Мьёндален
 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Осане
 7 0 4 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Брюне
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Мьёндален Kristian Lien 5
Старт Страннегорд Том 4 (2)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Сакор Важебах уходит с поля. Mathias Grundetjern выходит вместо него
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Марес Люк из команды Старт забивает с точки!
    • 47'
      Erik Nordengen сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Marcus Melchior бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Сакор Важебах сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Скогволд Хенрик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 1:4 Старт онлайн

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