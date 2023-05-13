Тур: 7. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 924
0'
0:1
17' ГолСкогволд Хенрик
1:1
47' ГолМельхиор Маркус
1:2
50' ПенальтиМарес Люк
72' Желтая карточкаШеквист Сандер Хансен
1:3
73' ГолMathias Grundetjern
1:4
78' ГолMathias Grundetjern
84' Желтая карточкаДервискадич Эмир
90' Желтая карточкаЛёкай Флёринд
90'+4
Ход матча
17'
0:1
47'
50'
1:2
73'
78'
84'
90'
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Скейд
Старт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.57
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.14
|David Hickson
|1
|0.14
|Будусон Джонни
|1
|0.14
|Erik Nordengen
|1
|0.14
|Эффьом Максвелл
|1
|0.14
|Ulrich Ness
|1
|0.14
|Мельхиор Маркус
|1
|0.14
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|5
|0.71
|Страннегорд Том
|4
|0.57
|Alagie Sanyang
|3
|0.43
|Mathias Grundetjern
|2
|0.29
|Zakaria Sawo
|1
|0.14
|Марес Люк
|1 (1)
|0.14
|Лане Джек
|1
|0.14
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Сакор Важебах
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
Скейд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
8
Скейд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Старт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
3
27%
7
41%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2
Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0
Старт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2
Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1
Результаты матчей
Скейд
Старт
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Скейд
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
16
34
16
34
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3