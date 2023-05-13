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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Эстер
1:1
Первый тайм: 30'
ГАИС
0'
1:0
20' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
29' Гол
Gustav Lundgren

Ход матча

20'
Бергмарк-Виберг Адам
(Косица Дзенис)
1:0
29'
1:1
Gustav Lundgren
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
ГАИС
2.69
4.50
7.00
Все Коэффициенты
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
9
Сёдерберг
Никлас
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
19
Фрайди
Ричард
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Эстер
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эстер
ГАИС

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 1
Бергмарк-Виберг Адам 6 (2) 0.75
Сёдерберг Никлас 3 0.38
Ahmed Bonnah 1 0.13
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Косица Дзенис 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.71
Фрайди Ричард 2 0.29
Селик Мерван 1 0.14
Gustav Lundgren 1 0.14
Хольмстрём Александр Аль 1 0.14
Robin Frej 1 0.14
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 4 0
Хедлунд Себастьян 4 0
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинаку Эгзон 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
8
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
ГАИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0

Результаты матчей

Эстер
ГАИС

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эстер
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
2
4
3
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:0 8 6 1 1 19 - 9 19
2.
Вестерос
 0:0 7 4 2 1 10 - 3 14
3.
ГАИС
 0:1 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ландскруна
 0:0 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
12.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 0:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 1:0 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ландскруна
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Вестерос
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:0 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 0:0 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
ГАИС
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
ГАИС
2.69
4.50
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 1:1 ГАИС онлайн

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