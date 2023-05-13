Тур: 7.
Ход матча
20'
29'
1:1
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эстер
ГАИС
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|1
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (2)
|0.75
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.38
|Ahmed Bonnah
|1
|0.13
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Косица Дзенис
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.71
|Фрайди Ричард
|2
|0.29
|Селик Мерван
|1
|0.14
|Gustav Lundgren
|1
|0.14
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.14
|Robin Frej
|1
|0.14
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Хедлунд Себастьян
|4
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Adam Herdonsson
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинаку Эгзон
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
8
Эстер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
ГАИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
6%
2
17%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Результаты матчей
Эстер
ГАИС
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эстер
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
42
43
15
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|3.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|15.
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2