Тур: 7.
0'
1:0
20' ГолБергмарк-Виберг Адам
1:1
29' ГолGustav Lundgren
36' Желтая карточкаХейкссон Алекс
61' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
63' Желтая карточкаSrdjan Tufegdzic
80' Желтая карточкаОберг Йоаким
84' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
86' Желтая карточкаAdam Herdonsson
90' Красная карточкаTheodor Johansson
1:2
90' ГолFilip Beckman
90'+7
Ход матча
20'
29'
36'
61'
63'
80'
84'
86'
90'
1:2
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Erik Krantz
-
-
20 Chisom Chidi
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Эстер
ГАИС
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.31
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|1
|Бергмарк-Виберг Адам
|6 (2)
|0.75
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.38
|Ahmed Bonnah
|1
|0.13
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Косица Дзенис
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|0.71
|Gustav Lundgren
|2
|0.29
|Фрайди Ричард
|2
|0.29
|Селик Мерван
|1
|0.14
|Хольмстрём Александр Аль
|1
|0.14
|Robin Frej
|1
|0.14
|Filip Beckman
|1
|0.14
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Оберг Йоаким
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Хедлунд Себастьян
|4
|0
|Adam Herdonsson
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бинаку Эгзон
|2
|0
|Фрайди Ричард
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Селик Мерван
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Filip Beckman
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ГАИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
8
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
6%
2
14%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0
Результаты матчей
Эстер
ГАИС
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эстер
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
52
44
16
17
17
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2