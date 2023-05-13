  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Эстер
1:2
Конец матча
ГАИС
0'
1:0
20' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
29' Гол
Gustav Lundgren
36' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
61' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
63' Желтая карточка
Srdjan Tufegdzic
80' Желтая карточка
Оберг Йоаким
84' Желтая карточка
Люнг Даниэль
86' Желтая карточка
Adam Herdonsson
90' Красная карточка
Theodor Johansson
1:2
90' Гол
Filip Beckman
90'+7
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
11
Ahmed
Bonnah
9
Сёдерберг
Никлас
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Андерсен
Никлас
II
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
19
Фрайди
Ричард
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Эстер
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Эстер
ГАИС

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 1
Бергмарк-Виберг Адам 6 (2) 0.75
Сёдерберг Никлас 3 0.38
Ahmed Bonnah 1 0.13
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Косица Дзенис 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 5 (1) 0.71
Gustav Lundgren 2 0.29
Фрайди Ричард 2 0.29
Селик Мерван 1 0.14
Хольмстрём Александр Аль 1 0.14
Robin Frej 1 0.14
Filip Beckman 1 0.14
Линдберг Йонас 0 0
Оберг Йоаким 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 4 0
Хедлунд Себастьян 4 0
Adam Herdonsson 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Стенберг Джон 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бинаку Эгзон 2 0
Фрайди Ричард 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Селик Мерван 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Robin Frej 1 0
Filip Beckman 1 0

Результаты матчей

Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ГАИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Эстер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
8
Эстер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
ГАИС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
6%
2
14%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ГАИС - Треллеборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 ГАИС - Ландскруна 2:0 Утсиктенс - ГАИС 1:2
ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0

Результаты матчей

Эстер
ГАИС

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эстер
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
5
2
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
9.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
10.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
11.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
12.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 6 1 0 5 3 - 7 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
7.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 3 0 0 3 1 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    97'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Gustav Lundgren сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Filip Beckman бьет в цель!
  • 90'
    УДАЛЕНИЕ! - Theodor Johansson увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    86'
    Adam Herdonsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Daniel Ljung получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Хейкссон Алекс получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Линдберг Юлиус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Gustav Lundgren бьет в цель!
    • 20'
      Косица Дзенис сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Эстер 1:2 ГАИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     