Тур: 7. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
0:1
56' ГолSivert Haugli
69' Желтая карточкаIan Hoffmann
71' Желтая карточкаSyver Skundberg Skeide
1:1
83' ГолСкривен Альфред
90'+4
Ход матча
56'
69'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Elias Bachke
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Хёдд
Мосс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
2.25
Среднее время на гол
54
40
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
42
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.29
|Sander Sundnes
|1
|0.14
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.14
|Скривен Альфред
|1
|0.14
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.14
|Thomas Lillo
|1
|0.14
|Halvard Urnes
|1
|0.14
|Peder Neersveen
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|2
|0.29
|Marius Andresen2
|1
|0.14
|Александерссон Ноа
|1
|0.14
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.14
|Sivert Haugli
|1
|0.14
|Aksel Baran Potur
|1
|0.14
|Claudio Braga
|1
|0.14
|Anas Farah Ali
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Alexander Haapnes
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
3
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1
Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0
Мосс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2
Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3
Результаты матчей
Хёдд
Мосс
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
16
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3