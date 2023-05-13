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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Хёдд
1:1
Конец матча
Мосс
0'
0:1
56' Гол
Sivert Haugli
69' Желтая карточка
Ian Hoffmann
71' Желтая карточка
Syver Skundberg Skeide
1:1
83' Гол
Скривен Альфред
90'+4
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
27
Sivert
Haugli
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
19
Sebastian
Pedersen
II
Хёдд
3-4-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
Мосс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ВД
1:3
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:1
ВД
4:2
А
1:5
А
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
2.25

Среднее время на гол

54
40

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
42

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.29
Sander Sundnes 1 0.14
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.14
Скривен Альфред 1 0.14
Syver Skundberg Skeide 1 0.14
Thomas Lillo 1 0.14
Halvard Urnes 1 0.14
Peder Neersveen 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 2 0.29
Marius Andresen2 1 0.14
Александерссон Ноа 1 0.14
Гйесдал Хенрик 1 0.14
Sivert Haugli 1 0.14
Aksel Baran Potur 1 0.14
Claudio Braga 1 0.14
Anas Farah Ali 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Sander Sundnes 1 0
Syver Skundberg Skeide 1 0
Thomas Lillo 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 2 0
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Marius Andresen2 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Alexander Haapnes 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
3
Хёдд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1
Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0
Мосс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2
Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3

Результаты матчей

Хёдд
Мосс

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Ранхейм
 7 4 2 1 8 - 8 14
3.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Старт
 7 3 3 1 17 - 10 12
5.
Фредрикстад
 7 2 5 0 4 - 2 11
6.
Хёдд
 7 2 4 1 9 - 7 10
7.
Мосс
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Конгсвингер
 7 3 0 4 7 - 11 9
9.
Рёуфосс
 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Брюне
 7 2 3 2 10 - 11 9
11.
Дьерв
 7 2 1 4 11 - 13 7
12.
КФУМ
 7 1 4 2 8 - 11 7
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 7 1 3 3 11 - 14 6
15.
Мьёндален
 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Осане
 7 0 4 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Брюне
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Мьёндален Kristian Lien 5
Старт Страннегорд Том 4 (2)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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