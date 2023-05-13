Тур: 7. Стадион: NAMMO Stadion.
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Simen Hagboe
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Рёуфосс
Ранхейм
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.29
|Loris Mettler
|1
|0.14
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.14
|Nicolai Fremstad
|1
|0.14
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.14
|Браттбакк Филип
|1
|0.14
|Andreas Osterud
|1
|0.14
|Gard Simenstad
|0
|0
|Simen Hagboe
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солли Сиверт
|3
|0.43
|Бюэ Бендик
|2 (2)
|0.29
|Региниуссен Мадс
|1
|0.14
|Arne Gunnes
|1
|0.14
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.14
|Henrik Kristiansen
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Magnus Fagernes
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Квигстад Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
5
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
63%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0
Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1
Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1
Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Ранхейм
Точный счет
0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
34
25
16
16
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3