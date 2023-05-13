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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Конец матча
Ранхейм
0'
88' Желтая карточка
Педерсен Мортен-Гамст
90'+4
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
4
Sivert
Westerlund
21
Magnus
Fagernes
7
Andreas
Osterud
92
Френдеруп
Никлас
16
Квигстад
Лассе
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
7
Региниуссен
Мадс
23
Henrik
Kristiansen
8
Ruben
Kristensen
Alte
11
Солли
Сиверт
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Рёуфосс
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
Ранхейм

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.75
1.75

Среднее время на гол

32
51

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 2 0.29
Loris Mettler 1 0.14
Haakon Butli Hammer 1 0.14
Nicolai Fremstad 1 0.14
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.14
Браттбакк Филип 1 0.14
Andreas Osterud 1 0.14
Gard Simenstad 0 0
Simen Hagboe 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солли Сиверт 3 0.43
Бюэ Бендик 2 (2) 0.29
Региниуссен Мадс 1 0.14
Arne Gunnes 1 0.14
Ruben Kristensen Alte 1 0.14
Henrik Kristiansen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haakon Butli Hammer 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Nicolai Fremstad 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Andreas Osterud 1 0
Magnus Fagernes 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 3 0
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Квигстад Лассе 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ранхейм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
5
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
63%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0
Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1
Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1
Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Ранхейм

Точный счет

0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Ранхейм
 7 4 2 1 8 - 8 14
3.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Старт
 7 3 3 1 17 - 10 12
5.
Фредрикстад
 7 2 5 0 4 - 2 11
6.
Хёдд
 7 2 4 1 9 - 7 10
7.
Мосс
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Конгсвингер
 7 3 0 4 7 - 11 9
9.
Рёуфосс
 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Брюне
 7 2 3 2 10 - 11 9
11.
Дьерв
 7 2 1 4 11 - 13 7
12.
КФУМ
 7 1 4 2 8 - 11 7
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 7 1 3 3 11 - 14 6
15.
Мьёндален
 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Осане
 7 0 4 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Брюне
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Мьёндален Kristian Lien 5
Старт Страннегорд Том 4 (2)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • 59'
    Magnus Fagernes уходит с поля. Браттбакк Филип выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Henrik Kristiansen уходит с поля. Педерсен Мортен-Гамст выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рёуфосс 0:0 Ранхейм онлайн

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