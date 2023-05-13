Тур: 8. Стадион: Бравида Арена.
Ход матча
3'
26'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Хеккен
Дегерфорс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|7 (3)
|0.88
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.5
|Рюгор Миккель
|2
|0.25
|Ховланд Эвен
|2
|0.25
|Удденес Оскар
|1
|0.13
|Amane Romeo
|1
|0.13
|Садик Ибраим
|1
|0.13
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрквист Расмус
|2
|0.25
|Вукоевич Диян
|1
|0.13
|Гравиус Христос
|1
|0.13
|Diego Campos2
|1
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.13
|Павлович Дамьян
|1
|0.13
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Seid Korac
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дегерфорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
5
Хеккен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Дегерфорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
100%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
43%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4
Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Хеккен
Дегерфорс
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|2:1
|8
|6
|0
|2
|19 - 9
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|1:2
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|7
|0
|5
|2
|8 - 12
|5
|16.
|7
|0
|4
|3
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|1 - 7
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
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|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3