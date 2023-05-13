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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4332
Хеккен
6:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
2' Гол
Траоре Бени
1:1
25' Гол
Вукоевич Диян
2:1
38' Гол
Садик Ибраим
3:1
42' Гол
Сандберг Симон
4:1
44' Гол
Amane Romeo
5:1
50' Гол
Траоре Бени
6:1
59' Гол
Momodou Sonko
69' Желтая карточка
Ходжич Кадир
90' Желтая карточка
Сабеткар Шон
90'+3
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
37
Садик
Ибраим
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
1
Россбах
Сондре
6
Oscar
Wallin
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
5
Гайаю
Джозеф-Клод
47
Павлович
Дамьян
22
Салмон
Джастин
16
Эрквист
Расмус
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Хеккен
4-3-3
Дегерфорс
3-4-2-1

История личных встреч

Хеккен
Дегерфорс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:2
А
1:2
А
2:0
А
3:0
ТМК
3:4
ТМК
2:0
С
1:2
С
3:0

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 8 (3) 1
Ларсен Ларс Олден 4 0.5
Рюгор Миккель 2 0.25
Amane Romeo 2 0.25
Ховланд Эвен 2 0.25
Садик Ибраим 2 0.25
Удденес Оскар 1 0.13
Сандберг Симон 1 0.13
Momodou Sonko 1 0.13
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукоевич Диян 2 0.25
Эрквист Расмус 2 0.25
Гравиус Христос 1 0.13
Diego Campos2 1 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.13
Павлович Дамьян 1 0.13
Oscar Wallin 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гравиус Христос 2 0
Seid Korac 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Гайаю Джозеф-Клод 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0

Результаты матчей

Хеккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дегерфорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
5
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Дегерфорс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

17
2
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
2
100%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
1
14%
5
29%
29%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
4
50%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
5
22%
1
13%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
3
13%
1
13%
76-90

Пропущено

9
23
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
22%
3
13%
1-15
2
22%
4
17%
16-30
1
11%
6
26%
31-45
1
11%
6
26%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
2
22%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4
Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Хеккен
Дегерфорс

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
4
1
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
2
6
5
3
2.5
1
7
3
5
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
3.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
4.
ИФК Норрчепинг
 0:1 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 8 9
9.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
10.
Мьельбю
 7 2 3 2 5 - 5 9
11.
Хаммарбю
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Варберг БоИС
 1:0 8 1 4 3 5 - 14 7
13.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
14.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Хаммарбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ИФК Норрчепинг
 0:1 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Варберг БоИС
 1:0 5 1 3 1 2 - 7 6
12.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
13.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
15.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Ларсен Ларс Олден сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Amane Romeo бьет в цель!
    • 44'
      Benie Traore сделал результативную передачу.
    • 42'
      Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Сандберг Симон бьет в цель!
    • 38'
      Рюгор Миккель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Садик Ибраим бьет в цель!
    Где смотреть матч Хеккен 6:1 Дегерфорс онлайн

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