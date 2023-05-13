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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 7. Стадион: .
Брюне
2:1
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
32' Гол
Диа Мамаду
2:0
37' Гол
Диа Мамаду
52' Желтая карточка
Балдвинссон Рогви
2:1
59' Гол
Kristian Lien
90'+4
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
5
Балдвинссон
Рогви
15
Хатлехоль
Йёрген
7
Sigurd
Groenli
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
2
Ротихеуг
Оливер
11
Abel
William
Stensrud
18
Диа
Мамаду
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
17
Brinder
Singh
20
Kristian
Lien
Брюне
3-5-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Брюне
Мьёндален

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:1
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
5:1
А
1:0
А
2:1
ТМС
0:6

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.43
Диа Мамаду 3 0.43
Christian Landu Landu 1 0.14
Ротихеуг Оливер 1 0.14
Sigurd Groenli 1 0.14
Мненей Ноа 1 0.14
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 5 0.71
Хансен Адриан Александер 1 0.14
Sander Bratvold 1 0.14
Овенстад Мартин 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Хатлехоль Йёрген 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sigurd Groenli 2 0
Axel Kryger 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Диа Мамаду 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Янсен Квинт 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
2
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2
Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1

Результаты матчей

Брюне
Мьёндален

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брюне
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 7 4 2 1 12 - 9 14
2.
Ранхейм
 7 4 2 1 8 - 8 14
3.
Кристиансунд
 7 4 1 2 11 - 9 13
4.
Старт
 7 3 3 1 17 - 10 12
5.
Фредрикстад
 7 2 5 0 4 - 2 11
6.
Хёдд
 7 2 4 1 9 - 7 10
7.
Мосс
 7 2 4 1 8 - 7 10
8.
Конгсвингер
 7 3 0 4 7 - 11 9
9.
Рёуфосс
 7 2 3 2 8 - 4 9
10.
Брюне
 7 2 3 2 10 - 11 9
11.
Дьерв
 7 2 1 4 11 - 13 7
12.
КФУМ
 7 1 4 2 8 - 11 7
13.
Санднес
 7 1 3 3 6 - 6 6
14.
Скейд
 7 1 3 3 11 - 14 6
15.
Мьёндален
 7 1 2 4 7 - 12 5
16.
Осане
 7 0 4 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Брюне
 4 2 2 0 6 - 4 8
3.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
8.
Хёдд
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Рёуфосс
 3 1 2 0 4 - 0 5
10.
Санднес
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
КФУМ
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Дьерв
 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Скейд
 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 4 2 2 0 3 - 1 8
2.
Ранхейм
 4 2 2 0 3 - 1 8
3.
Согндаль
 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Старт
 4 1 3 0 8 - 5 6
5.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Кристиансунд
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
8.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Мьёндален
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Мосс
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Конгсвингер
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 5 (2)
Дьерв Педру Самуэл 5 (1)
Мьёндален Kristian Lien 5
Старт Страннегорд Том 4 (2)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Санднес Endre Osenbroch 1 2
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Abel William Stensrud сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Диа Мамаду бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Andreas Dybevik сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Диа Мамаду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 2:1 Мьёндален онлайн

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