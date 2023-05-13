Тур: 7. Стадион: Брине.
0'
1:0
32' ГолДиа Мамаду
2:0
37' ГолДиа Мамаду
52' Желтая карточкаБалдвинссон Рогви
2:1
59' ГолKristian Lien
90'+4
Ход матча
32'
1:0
37'
59'
2:1
26
Axel
Kryger
18
Диа
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диа МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Jens Huseboe
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Брюне
Мьёндален
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.43
|Диа Мамаду
|3
|0.43
|Christian Landu Landu
|1
|0.14
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.14
|Sigurd Groenli
|1
|0.14
|Мненей Ноа
|1
|0.14
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|5
|0.71
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.14
|Sander Bratvold
|1
|0.14
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Хатлехоль Йёрген
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sigurd Groenli
|2
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Брюне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
2
Брюне
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2
Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3
Мьёндален
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1
Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1
Результаты матчей
Брюне
Мьёндален
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брюне
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|5 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|5 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|5
|Старт
|Страннегорд Том
|4 (2)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Санднес
|Endre Osenbroch
|1 2
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3