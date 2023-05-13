Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
16' Желтая карточкаМенса Баба
0:1
37' ГолRoni Hudd
1:1
67' ГолКоффей Эшли
2:1
79' ГолLucas Morais
85' Желтая карточкаБашкиров Евгений
90' Желтая карточкаLucas Morais
90'+10
Ход матча
16'
37'
0:1
67'
1:1
79'
2:1
85'
90'
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
19 Onni Suutari
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Оулу
ВПС
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
1.43
Среднее время на гол
112
63
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.8
Среднее время на гол
52
50
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|4 (1)
|0.57
|Лииматта Отсо
|2
|0.29
|Карялайнен Расмус
|1
|0.14
|Йокелайнен Никлас
|1
|0.14
|Lucas Morais
|1
|0.14
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|2
|0.33
|Роберто Савио
|1
|0.17
|Аланко Саму
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Балисо Янга
|3
|0
|Cristian Valencia III
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Riku Selander
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Савио
|1
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Менса Баба
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ВПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1
Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1
ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0
Результаты матчей
Оулу
ВПС
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оулу
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
33
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4
|ХИК
|Оллила Туомас
|3
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3