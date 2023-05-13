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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
2:1
Конец матча
ВПС
0'
16' Желтая карточка
Менса Баба
0:1
37' Гол
Roni Hudd
1:1
67' Гол
Коффей Эшли
2:1
79' Гол
Lucas Morais
85' Желтая карточка
Башкиров Евгений
90' Желтая карточка
Lucas Morais
90'+10
35
Уорд
Каллум
23
Yassin
Daoussi
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
8
Страндваль
Себастьян
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
28
Roni
Hudd
14
Михаэль
Петер
Оулу
ВПС

История личных встреч

Оулу
ВПС

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

VE
0:1
В
2:1
В
0:6
В
2:2
И
1:2
И
1:0
К
2:2
КС
2:1
КЛ
2:3
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
1.43

Среднее время на гол

112
63

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.8

Среднее время на гол

52
50

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
56

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 4 (1) 0.57
Лииматта Отсо 2 0.29
Карялайнен Расмус 1 0.14
Йокелайнен Никлас 1 0.14
Lucas Morais 1 0.14
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 2 0.33
Роберто Савио 1 0.17
Аланко Саму 0 0
Михаэль Петер 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Балисо Янга 3 0
Cristian Valencia III 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Riku Selander 1 0
Rony Huhtala 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Менса Баба 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0

Результаты матчей

Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2
Оулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ВПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1
Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Хака - Оулу 3:2
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1
ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0

Результаты матчей

Оулу
ВПС

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оулу
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
3
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
2.
КуПС
 8 5 1 2 9 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хака
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
6.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Мариехамн
 1:1 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 1:1 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Мариехамн
 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4
ХИК Оллила Туомас 3
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Roni Hudd бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Менса Баба получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оулу 2:1 ВПС онлайн

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