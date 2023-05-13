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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:0
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
20' Гол
Jaime Moreno II
54' Желтая карточка
Oiva Jukkola
54' Желтая карточка
Данвуди Джейк
60' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
64' Желтая карточка
Terry Yegbe
76' Желтая карточка
Valentin Gasc
87' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
90'+7
1
Ovie
Ejeheri
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
19
Tuomas
Kaukua
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
23
Noel
Hasa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
13
Seydine
N'Diaye
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
19
Oiva
Jukkola
СЯК Сейнайоки
Ильвес

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Ильвес

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:3
В
3:1
В
4:2
В
0:1
В
1:0
К
3:0
В
1:3
В
0:0
ТМС
2:2
К
3:0
В
3:0
В
0:1
К
2:1
В
2:3
В
2:3
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
4:0
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:0
В
2:1
В
0:0
В
3:0
ТМС
1:0
И
1:3
И
1:2
И
2:4

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.08

Среднее время на гол

52
83

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
1.29

Среднее время на гол

58
69

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 4 0.67
Данвуди Джейк 1 0.17
Kingsley Ofori 1 0.17
Diego Rojas 1 0.17
Стренг Джеремайя 1 0.17
Мурило 0 0
Ebuka Samson 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.5
Хаарала Сантери 1 0.17
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.17
Аспегрен Фелипе 0 0
Sabit James 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 3 0
Valentin Gasc 3 0
Diego Rojas 1 1
Данвуди Джейк 2 0
Terry Yegbe 2 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Пеннанен Петтери 1 1
Катц Калле 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Sabit James 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3
СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ильвес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
60%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1
Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Ильвес

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
2.
КуПС
 8 5 1 2 9 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хака
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
6.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Мариехамн
 1:1 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 1:1 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Мариехамн
 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4
ХИК Оллила Туомас 3
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • 65'
    Sabit James уходит с поля. Adam Larsson выходит вместо него
  • 65'
    Noel Hasa уходит с поля. Yussif Daouda Moussa выходит вместо него
  • 65'
    Oiva Jukkola уходит с поля. Парфитт-Уильямс Джаир выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Terry Yegbe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Данвуди Джейк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Oiva Jukkola получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 1:0 Ильвес онлайн

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