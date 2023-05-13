Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолJaime Moreno II
54' Желтая карточкаOiva Jukkola
54' Желтая карточкаДанвуди Джейк
60' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
64' Желтая карточкаTerry Yegbe
76' Желтая карточкаValentin Gasc
87' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
90'+7
Ход матча
20'
1:0
54'
54'
60'
64'
76'
87'
14
Terry
Yegbe
26
Ханнола
Пюрю
11
Мурило
22
Мяенпя
Аапо
23
Noel
Hasa
19
Oiva
Jukkola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
23 Nooa Laine
-
-
-
27 Ebuka Samson
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Запасные игроки
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Ильвес
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.08
Среднее время на гол
52
83
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
1.29
Среднее время на гол
58
69
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|4
|0.67
|Данвуди Джейк
|1
|0.17
|Kingsley Ofori
|1
|0.17
|Diego Rojas
|1
|0.17
|Стренг Джеремайя
|1
|0.17
|Мурило
|0
|0
|Ebuka Samson
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.5
|Хаарала Сантери
|1
|0.17
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.17
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Sabit James
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Данвуди Джейк
|2
|0
|Terry Yegbe
|2
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Катц Калле
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Sabit James
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ильвес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
3
СЯК Сейнайоки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ильвес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
60%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - ТПС 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 1:2 Коккола - СЯК Сейнайоки 2:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1
Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Ильвес
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4
|ХИК
|Оллила Туомас
|3
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3