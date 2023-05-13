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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Ружомберок
2:0
Второй тайм: 90+'
Земплин
0'
28' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
1:0
63' Гол
Мадленяк Матей
2:0
70' Гол
Шефчик Самуэль
78' Желтая карточка
Домонкос Кристоф
83' Желтая карточка
Ракыта Якуб
35
Крайчирик
Иван
38
Viktor
Uradnik
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
8
Домонкос
Кристоф
24
Жигмунд
Марек
10
Шефчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
13
Мадленяк
Матей
15
Герец
Штефан
12
Кожухарь
Андрей
28
Котула
Юрай
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
4
Цеклич
Звонко
11
Нджие
Сейни
17
Вашко
Филип
30
Brian
Pena
21
Магда
Даниэль
14
Issa
Adekunle
20
Яношик
Лукаш
Ружомберок
4-2-3-1
Земплин
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Земплин

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

25 матчей

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

36%
60%
4%
9 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
4:3
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.54
2

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.38

Среднее время на гол

72
234

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.4
1.16

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
77

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 8 0.26
Регали Мартин 7 0.23
Шефчик Самуэль 6 0.19
Бобчек Томаш 4 0.13
Мадленяк Матей 3 0.1
Marko Kelemen 3 0.1
Бодя Мартин 2 0.06
Масло Ян 2 (2) 0.06
Хриен Мартин 1 0.03
Тучны Адам 1 0.03
Домонкос Кристоф 1 0.03
Мрва Марио 1 0.03
Лихи Филип 1 0.03
Мацейко Адриан 1 0.03
Фабиш Лукаш 0 0
Селески Александер 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Мойжиш Александр 0 0
Лютеран Оливер 0 0
Viktor Uradnik 0 0
Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 7 (2) 0.23
Brian Pena 6 0.19
Wisdom Kanu 6 0.19
Яношик Лукаш 5 0.16
Да Силва Адлер 4 (1) 0.13
Issa Adekunle 3 0.1
Жофчак Игор 3 (2) 0.1
Ержабек Михал 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Michael Ranko 1 0.03
David Petrik 1 0.03
Котула Юрай 0 0
Слебодник Тибор 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Мадленяк Матей 6 0
Бобчек Томаш 5 0
Мойжиш Александр 3 1
Масло Ян 4 0
Marko Kelemen 4 0
Тучны Адам 2 1
Регали Мартин 3 0
Фабиш Лукаш 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Селески Александер 3 0
Шефчик Самуэль 2 0
Лихи Филип 2 0
Мацейко Адриан 2 0
Хриен Мартин 1 0
Герец Штефан 1 0
Домонкос Кристоф 1 0
Крайчирик Иван 1 0
Галабрин Габриель 1 0
Dominik Tapaj 1 0
Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ержабек Михал 6 0
Matus Marcin 4 1
Слебодник Тибор 5 0
Нджие Сейни 5 0
Котула Юрай 4 0
Яношик Лукаш 4 0
Wisdom Kanu 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Michael Ranko 3 0
Вашко Филип 3 0
Brian Pena 3 0
Марьянович Саша 1 1
Цеклич Звонко 2 0
Жофчак Игор 1 0
Кесе Кристи 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Да Силва Адлер 1 0
Issa Adekunle 1 0
Бегала Матуш 1 0
Кожухарь Андрей 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
14
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Земплин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

17
15
Ружомберок
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Земплин
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
14

Волевые поражения

24
29

Голы по времени матча

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
5
22%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
7
32%
5
22%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
13%
4
14%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
33%
6
21%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
8
44%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Забито

39
39
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 10
2
5%
7
18%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
11
28%
7
18%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
8
21%
9
23%
76-90

Пропущено

30
47
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 23
4
13%
5
11%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
2
7%
8
17%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
5
17%
12
26%
61-75
8
27%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1
Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2

Результаты матчей

Ружомберок
Земплин

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Земплин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
10
14
16
1.5
11
19
5
25
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 2:0 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 3:0 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 0:3 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 2:0 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 0:2 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 4:0 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:4 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:0 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 3:0 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 0:3 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 0:2 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 2:0 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 4:0 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:4 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 3:0 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 2:0 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 2:0 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:3 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 4:0 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 0:2 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 0:4 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 16 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
Слован Братислава Чаврич Александр 13
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 11 (2)
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
ДАК Кальмар Жолт 9
Скалица Mario Holly 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Цеклич Звонко уходит с поля. Matus Marcin выходит вместо него
    • Желтая карточка
      28'
      Polydefkis Volanakis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ружомберок
    Ничья
    Земплин
    1.81
    9.10
    5.80
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    Где смотреть матч Ружомберок 2:0 Земплин онлайн

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