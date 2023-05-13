Тур: 9. Стадион: Ружомберок.
2:0
Второй тайм: 90+'
0'
28' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
1:0
63' ГолМадленяк Матей
2:0
70' ГолШефчик Самуэль
78' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
83' Желтая карточкаРакыта Якуб
Ход матча
63'
1:0
70'
2:0
78'
83'
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
28
Котула
Юрай
11
Нджие
Сейни
17
Вашко
Филип
30
Brian
Pena
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
13 Wisdom Kanu
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Ружомберок
Земплин
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
36%
60%
4%
9 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.54
2
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.38
Среднее время на гол
72
234
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.4
1.16
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
77
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.26
|Регали Мартин
|7
|0.23
|Шефчик Самуэль
|6
|0.19
|Бобчек Томаш
|4
|0.13
|Мадленяк Матей
|3
|0.1
|Marko Kelemen
|3
|0.1
|Бодя Мартин
|2
|0.06
|Масло Ян
|2 (2)
|0.06
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Viktor Uradnik
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.23
|Brian Pena
|6
|0.19
|Wisdom Kanu
|6
|0.19
|Яношик Лукаш
|5
|0.16
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.13
|Issa Adekunle
|3
|0.1
|Жофчак Игор
|3 (2)
|0.1
|Ержабек Михал
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Michael Ranko
|1
|0.03
|David Petrik
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Бобчек Томаш
|5
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Масло Ян
|4
|0
|Marko Kelemen
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Селески Александер
|3
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Мацейко Адриан
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|1
|Слебодник Тибор
|5
|0
|Нджие Сейни
|5
|0
|Котула Юрай
|4
|0
|Яношик Лукаш
|4
|0
|Wisdom Kanu
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Brian Pena
|3
|0
|Марьянович Саша
|1
|1
|Цеклич Звонко
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
14
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Земплин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
17
15
Ружомберок
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Земплин
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
5
22%
1-15
2
9%
5
22%
16-30
7
32%
5
22%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
3
14%
1
4%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
13%
4
14%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
1
7%
6
21%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
33%
6
21%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
8
44%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
39
39
16 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 10
2
5%
7
18%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
11
28%
7
18%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
8
21%
9
23%
76-90
Пропущено
30
47
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 23
4
13%
5
11%
1-15
4
13%
5
11%
16-30
2
7%
8
17%
31-45
7
23%
8
17%
46-60
5
17%
12
26%
61-75
8
27%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1
Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2
Результаты матчей
Ружомберок
Земплин
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
510
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
78
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2010
1416
1119
525
525
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|2:0
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|3:0
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|0:3
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|0:2
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|2:0
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|0:2
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|4:0
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|0:4
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|3:0
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|0:3
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|0:2
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|2:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|4:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|0:4
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|3:0
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|2:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|0:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|0:3
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|4:0
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|0:4
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|11 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9