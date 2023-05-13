Тур: 9. Стадион: Ружомберок.
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
1:0
63' ГолМадленяк Матей
2:0
70' ГолШефчик Самуэль
78' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
83' Желтая карточкаРакыта Якуб
90'+3
Ход матча
63'
1:0
70'
2:0
78'
83'
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
28
Котула
Юрай
11
Нджие
Сейни
17
Вашко
Филип
30
Brian
Pena
20
Яношик
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
13 Wisdom Kanu
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
История личных встреч
Ружомберок
Земплин
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
36%
60%
4%
9 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.54
2
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.38
Среднее время на гол
72
234
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.4
1.16
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
77
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|8
|0.26
|Регали Мартин
|7
|0.23
|Шефчик Самуэль
|6
|0.19
|Бобчек Томаш
|4
|0.13
|Мадленяк Матей
|3
|0.1
|Marko Kelemen
|3
|0.1
|Бодя Мартин
|2
|0.06
|Масло Ян
|2 (2)
|0.06
|Хриен Мартин
|1
|0.03
|Тучны Адам
|1
|0.03
|Домонкос Кристоф
|1
|0.03
|Мрва Марио
|1
|0.03
|Лихи Филип
|1
|0.03
|Мацейко Адриан
|1
|0.03
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Мойжиш Александр
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Viktor Uradnik
|0
|0
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|7 (2)
|0.23
|Brian Pena
|6
|0.19
|Wisdom Kanu
|6
|0.19
|Яношик Лукаш
|5
|0.16
|Да Силва Адлер
|4 (1)
|0.13
|Issa Adekunle
|3
|0.1
|Жофчак Игор
|3 (2)
|0.1
|Ержабек Михал
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Michael Ranko
|1
|0.03
|David Petrik
|1
|0.03
|Котула Юрай
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Мадленяк Матей
|6
|0
|Бобчек Томаш
|5
|0
|Мойжиш Александр
|3
|1
|Масло Ян
|4
|0
|Marko Kelemen
|4
|0
|Тучны Адам
|2
|1
|Регали Мартин
|3
|0
|Фабиш Лукаш
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Селески Александер
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Мацейко Адриан
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Крайчирик Иван
|1
|0
|Ракыта Якуб
|1
|0
|Галабрин Габриель
|1
|0
|Dominik Tapaj
|1
|0
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ержабек Михал
|6
|0
|Matus Marcin
|4
|1
|Слебодник Тибор
|5
|0
|Нджие Сейни
|5
|0
|Котула Юрай
|4
|0
|Яношик Лукаш
|4
|0
|Wisdom Kanu
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Brian Pena
|3
|0
|Марьянович Саша
|1
|1
|Цеклич Звонко
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Да Силва Адлер
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Кожухарь Андрей
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Земплин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
14
Ружомберок
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Земплин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
17
15
Ружомберок
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Земплин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
14
Волевые поражения
24
29
Голы по времени матча
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
4%
5
22%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
7
29%
29%
5
22%
31-45
6
25%
2
9%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
3
13%
5
22%
76-90
Пропущено
15
31
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
13%
4
13%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
4
27%
6
19%
46-60
0
0%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
8
44%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
41
39
16 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
2
5%
7
18%
1-15
3
7%
6
15%
16-30
11
27%
7
18%
31-45
8
20%
8
21%
46-60
9
22%
2
5%
61-75
8
20%
9
23%
76-90
Пропущено
30
49
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 24
4
13%
5
10%
1-15
4
13%
5
10%
16-30
2
7%
8
16%
31-45
7
23%
8
16%
46-60
5
17%
14
29%
61-75
8
27%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0
Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Земплин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Земплин - Тренчин 0:2 Скалица - Земплин 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 1:3 Земплин - Скалица 1:1
Тренчин - Земплин 3:3 Земплин - Ружомберок 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2
Результаты матчей
Ружомберок
Земплин
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
2
10 раз 32%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Земплин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
88
510
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
78
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
2011
1516
1120
526
526
130
130
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|16 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|13
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|11 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|ДАК
|Кальмар Жолт
|9
|Скалица
|Mario Holly
|9