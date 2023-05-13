  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Мольде
1:0
Второй тайм: 58'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
37' Гол
Линнес Мартин
40' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас

Ход матча

37'
Линнес Мартин
(Эриксен Кристиан I)
1:0
40'
 
Гулликсен Тобиас
46'
Коса Маркус Андреас
Грёдем Магнус
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стрёмсгодсет
6.10
9.10
9.60
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
11
Jostein
Ekeland
77
Менерт
Маркус
Мольде
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Мольде
Стрёмсгодсет

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
3:0
Т
1:3
К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.88

Среднее время на гол

58
102

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.9
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линнес Мартин 2 0.29
Брейвик Эмиль 2 0.29
Грёдем Магнус 2 0.29
Маннсверк Сиверт 2 (2) 0.29
Эйкрем Магнус 1 0.14
Эриксен Кристиан I 1 0.14
Хансен Беньямин 1 0.14
Брюнхильдсен Ола 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 2 0.33
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.17
Менерт Маркус 1 0.17
Ипалибо Джек 1 0.17
Стенгель Херман 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
1
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Мольде
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мольде
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Мольде
 1:0 7 3 1 3 12 - 7 10
6.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
7.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Мольде
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
8.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.23. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.23 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стрёмсгодсет
6.10
9.10
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мольде
Стрёмсгодсет
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 