Тур: 6. Стадион: Акер. Главный судья: Daniel Higraff
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
37'
40'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Мольде
Стрёмсгодсет
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед
31 матч
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.88
Среднее время на гол
58
102
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.9
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линнес Мартин
|2
|0.29
|Брейвик Эмиль
|2
|0.29
|Грёдем Магнус
|2
|0.29
|Маннсверк Сиверт
|2 (2)
|0.29
|Эйкрем Магнус
|1
|0.14
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.14
|Хансен Беньямин
|1
|0.14
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валсвик Густав
|2
|0.33
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.17
|Менерт Маркус
|1
|0.17
|Ипалибо Джек
|1
|0.17
|Стенгель Херман
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
1
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Мольде
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мольде
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
24
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|4.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|0 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3