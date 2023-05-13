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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 6423 Главный судья: Daniel Higraff
Мольде
3:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
37' Гол
Линнес Мартин
40' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
1:1
61' Гол
Менерт Маркус
2:1
67' Гол
Маннсверк Сиверт
3:1
77' Гол
Брейвик Эмиль
3:2
90' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
90'+8
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
17
Гулликсен
Тобиас
11
Jostein
Ekeland
77
Менерт
Маркус
Мольде
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Мольде
Стрёмсгодсет

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Т
3:0
Т
1:3
К
3:0
Т
6:0
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:4
Т
4:0
Т
0:4
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:2
Т
5:2
Т
1:2
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
3:2
Т
2:1
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.88

Среднее время на гол

58
102

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.9
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 3 0.43
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.43
Линнес Мартин 2 0.29
Грёдем Магнус 2 0.29
Эйкрем Магнус 1 0.14
Эриксен Кристиан I 1 0.14
Хансен Беньямин 1 0.14
Бериша Ветон 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.33
Валсвик Густав 2 0.33
Менерт Маркус 2 0.33
Ипалибо Джек 1 0.17
Стенгель Херман 0 0
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
6
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
1
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Стрёмсгодсет
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
5
50%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1
Мольде - Русенборг 1:1 Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Мольде
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мольде
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
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