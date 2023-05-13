Тур: 6. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Хансен Торе
0'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
233 Количество передач 129
-
63 Владение мячом, % 37
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Boee
История личных встреч
Стабек
Олесунн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.92
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.79
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
93
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.33
|Педерсен Каспер
|1
|0.17
|Кабран Кевин
|1
|0.17
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Бакенга Мушага
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
0
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Олесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
30%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1
Результаты матчей
Стабек
Олесунн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
6 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стабек
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|4.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|0 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3