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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Стабек
0:0
Второй тайм: 63'
Олесунн
0'

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 233 Количество передач 129
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Олесунн
3.40
4.60
4.70
Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
33
Пахоник
Тобиас
69
Kasper
Waarst
Hoegh
9
Бакенга
Мушага
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
6
Сегберг
Эрленд
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
Стабек
3-5-2
Олесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Олесунн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
4:0
Т
1:3
ТПМ
1:1
ТПМ
1:0
Т
1:1
К
3:0
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:4
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:2
КН
3:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.92
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.79
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
93

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 2 0.33
Педерсен Каспер 1 0.17
Кабран Кевин 1 0.17
Крогстад Фредрик 0 0
Бакенга Мушага 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 2 0
Андерсен Александр 1 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
0
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Олесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
30%
2
17%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1

Результаты матчей

Стабек
Олесунн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
6 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стабек
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Мольде
 1:0 7 3 1 3 12 - 7 10
6.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
7.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Мольде
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
8.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Стабек
Ничья
Олесунн
3.40
4.60
4.70
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