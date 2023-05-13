Тур: 6. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Хансен Торе
Ход матча
76'
1:0
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
432 Количество передач 290
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Boee
История личных встреч
Стабек
Олесунн
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.92
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.79
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
93
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабран Кевин
|2
|0.33
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.33
|Педерсен Каспер
|1
|0.17
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Бакенга Мушага
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
0
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1
Результаты матчей
Стабек
Олесунн
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
7 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стабек
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|0 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|5 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3