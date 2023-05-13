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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Стабек
1:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
76' Гол
Кабран Кевин
90' Желтая карточка
Кольскоген Оле
90'+6

Ход матча

64'
 
Карлсбакк Маркус
Атанга Исаак
64'
 
Bjoern Martin Kristiansen
Эбийе Мозес
65'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Лундинг Каспер
65'
Aleksander Andresen
Оттесен Стурла
 
70'
Кабран Кевин
Kasper Waarst Hoegh
 
71'
Костадинов Калоян
Эдвардс Кертис
 
76'
Кабран Кевин
(Несс Николай)
1:0
82'
Вангберг Симен
Несс Николай
 
86'
 
Кольскоген Оле
Nikolai Soeyset Hopland
90'
 
Кольскоген Оле

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 432 Количество передач 290
  • 61 Владение мячом, % 39
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
33
Пахоник
Тобиас
69
Kasper
Waarst
Hoegh
9
Бакенга
Мушага
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
6
Сегберг
Эрленд
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
Стабек
3-5-2
Олесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Олесунн

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Т
4:0
Т
1:3
ТПМ
1:1
ТПМ
1:0
Т
1:1
К
3:0
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:4
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:2
КН
3:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.92
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.79
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
93

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабран Кевин 2 0.33
Kasper Waarst Hoegh 2 0.33
Педерсен Каспер 1 0.17
Крогстад Фредрик 0 0
Бакенга Мушага 0 0
Несс Николай 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 1 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Олесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олесунн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
0
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Олесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
43%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Хёугесунн 0:0 Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1

Результаты матчей

Стабек
Олесунн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
7 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стабек
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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