Тур: 6. Стадион: Брискеби. Главный судья: Ajdin Medic
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Yaw PaintsilНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Хам-Кам
Тромсё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.5
|Киркеволд Пол
|2
|0.33
|John Olav Norheim
|2
|0.33
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.17
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.17
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.17
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|2 (1)
|0.33
|Yaw Paintsil
|1
|0.17
|Daniel Bassi
|1
|0.17
|Вестерлунн Никлас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
0
2
Хам-Кам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
13
2
1 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
4
31%
1
50%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Тромсё
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|4.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|7.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|0 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|8.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3