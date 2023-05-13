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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 63'
Тромсё
0'
0:1
45' Гол
Daniel Bassi

Ход матча

35'
Jonas Enkerud
Киркеволд Пол
 
45'
0:1
Daniel Bassi
(Vegard Oestraat Erlien)
46'
Benjamin Thoresen Faraas
Гаммельбю Йенс-Мартин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Тромсё
9.80
3.65
3.80
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
33
Aleksander
Melgalvis
8
Кьяергор
Оливер
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
24
Daniel
Bassi
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
15
Vegard
Oestraat
Erlien
17
Yaw
Paintsil
Хам-Кам
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Тромсё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
Т
1:2
К
0:0
Т
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.5
Киркеволд Пол 2 0.33
John Olav Norheim 2 0.33
Aleksander Melgalvis 1 0.17
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.17
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.17
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.33
Yaw Paintsil 1 0.17
Daniel Bassi 1 0.17
Вестерлунн Никлас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

0
2
Хам-Кам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Тромсё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
1 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
4
31%
1
50%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Тромсё

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Мольде
 1:0 7 3 1 3 12 - 7 10
6.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
7.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
8.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Мольде
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
6.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
8.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 0:1 4 0 1 3 4 - 8 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Тромсё
9.80
3.65
3.80
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Где смотреть матч Хам-Кам 0:1 Тромсё онлайн

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