Тур: 6. Стадион: Брискеби. Зрители: 3315 Главный судья: Ajdin Medic
0'
0:1
45' ГолDaniel Bassi
65' Желтая карточкаПсише Кристоф
71' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
1:1
72' ПенальтиAleksander Melgalvis
87' Желтая карточкаJakob Michelsen
90' Красная карточкаСандберг Маркус
1:2
90' ПенальтиВестерлунн Никлас
90'+13
Ход матча
45'
65'
72'
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Хам-Кам
Тромсё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.5
|Киркеволд Пол
|2
|0.33
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.33
|John Olav Norheim
|1
|0.17
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.17
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.17
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|2 (1)
|0.33
|Вестерлунн Никлас
|1 (1)
|0.17
|Yaw Paintsil
|1
|0.17
|Daniel Bassi
|1
|0.17
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коскела Миика
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
0
2
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
10
2
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
15
3
2 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
2
67%
61-75
4
27%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Тромсё
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|0 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|5 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3