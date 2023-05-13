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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 3315 Главный судья: Ajdin Medic
Хам-Кам
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
45' Гол
Daniel Bassi
65' Желтая карточка
Псише Кристоф
71' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
1:1
72' Пенальти
Aleksander Melgalvis
87' Желтая карточка
Jakob Michelsen
90' Красная карточка
Сандберг Маркус
1:2
90' Пенальти
Вестерлунн Никлас
90'+13

Ход матча

35'
Jonas Enkerud
Киркеволд Пол
 
45'
0:1
Daniel Bassi
(Vegard Oestraat Erlien)
46'
Benjamin Thoresen Faraas
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
64'
Куртович Виллиам
Kristian Loenstad Onsrud
 
65'
 
Псише Кристоф
71'
 
Антонсен Кент-Аре
72'
Aleksander Melgalvis
1:1
73'
 
Нильсен Лассе
Daniel Bassi
74'
 
Норхейм Рунар
Vegard Oestraat Erlien
87'
Jakob Michelsen
 
88'
 
Коскела Миика
Енссен Андерс
90'
 
Опсал Сакариас
90'
Сандберг Маркус
 
90'
Кьяергор Оливер
 
90'
1:2
Вестерлунн Никлас
90'
 
Jens Hjertoe-Dahl
Lars Jendal

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
33
Aleksander
Melgalvis
8
Кьяергор
Оливер
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
24
Daniel
Bassi
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Хам-Кам
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Тромсё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ТМК
1:0
Т
1:2
К
0:0
Т
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.5
Киркеволд Пол 2 0.33
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.33
John Olav Norheim 1 0.17
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.17
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.17
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.33
Вестерлунн Никлас 1 (1) 0.17
Yaw Paintsil 1 0.17
Daniel Bassi 1 0.17
Hilmir Mikaelsson 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскела Миика 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тромсё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

0
2
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

10
2
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

15
3
2 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
2
67%
61-75
4
27%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Хам-Кам - Мольде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Тромсё

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Vegard Oestraat Erlien сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Daniel Bassi бьет в цель!
    • 35'
      Киркеволд Пол уходит с поля. Йонас Энкеруд выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хам-Кам 1:2 Тромсё онлайн

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