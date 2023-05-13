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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Сарпсборг-08
2:0
Второй тайм: 61'
Бранн
0'
1:0
23' Гол
Майгор Миккел
28' Желтая карточка
Майгор Миккел
2:0
39' Гол
Торп Виктор

Ход матча

23'
Майгор Миккел
(Солтведт Йоахим)
1:0
28'
Майгор Миккел
 
39'
Торп Виктор
(Лундквист Рамон-Паскаль)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 182 Количество передач 244
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Бранн
3.65
8.60
9.50
Все Коэффициенты
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Бранн

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:3
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.89

Среднее время на гол

66
101

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 2 0.33
Майгор Миккел 1 0.17
Утвик Бьорн 1 0.17
Торп Виктор 1 0.17
Солтведт Йоахим 0 0
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 4 0.57
Нильсен Сиверт 3 (2) 0.43
Frederik Boersting 1 0.14
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.14
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.14
Хорн Майер 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 2 0
Андерсен Йеппе 0 1
Майгор Миккел 1 0
Скиппер Антон 1 0
Christopher Bonsu Baah 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
7
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
75%
2
18%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Бранн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
7.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
9.
Мольде
 1:1 7 2 2 3 12 - 8 8
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
7.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Мольде
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 1:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:1 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 4 0 2 2 5 - 8 2
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Ничья
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3.65
8.60
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