Тур: 6. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Лиен Мариус
2:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
23'
1:0
28'
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
182 Количество передач 244
-
43 Владение мячом, % 57
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Сарпсборг-08
Бранн
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.89
Среднее время на гол
66
101
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|2
|0.33
|Майгор Миккел
|1
|0.17
|Утвик Бьорн
|1
|0.17
|Торп Виктор
|1
|0.17
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|4
|0.57
|Нильсен Сиверт
|3 (2)
|0.43
|Frederik Boersting
|1
|0.14
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.14
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.14
|Хорн Майер
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|1
|Майгор Миккел
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
7
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Бранн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
75%
2
18%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Бранн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|1
|0
|17 - 4
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|4.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|9.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|12 - 8
|8
|10.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|9 - 15
|6
|13.
|1:2
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|0 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|1:2
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3