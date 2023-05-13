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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
23' Гол
Майгор Миккел
28' Желтая карточка
Майгор Миккел
2:0
39' Гол
Торп Виктор
2:1
79' Гол
Финне Бор
88' Желтая карточка
Вишне Эйрик
90'+7
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Бранн

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:3
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:0
К
0:0
ТМК
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.89

Среднее время на гол

66
101

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.27

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 2 0.33
Майгор Миккел 1 0.17
Утвик Бьорн 1 0.17
Торп Виктор 1 0.17
Солтведт Йоахим 0 0
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 5 0.71
Нильсен Сиверт 3 (2) 0.43
Frederik Boersting 1 0.14
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.14
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.14
Хорн Майер 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 2 0
Андерсен Йеппе 0 1
Майгор Миккел 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Скиппер Антон 1 0
Christopher Bonsu Baah 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
7
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бранн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Бранн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:1 Бранн онлайн

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