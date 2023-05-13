Тур: 6. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Лиен Мариус
2:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолМайгор Миккел
28' Желтая карточкаМайгор Миккел
2:0
39' ГолТорп Виктор
2:1
79' ГолФинне Бор
88' Желтая карточкаВишне Эйрик
90'+7
Ход матча
23'
1:0
28'
39'
79'
2:1
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 14
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 551
-
40 Владение мячом, % 60
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Сарпсборг-08
Бранн
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.89
Среднее время на гол
66
101
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.44
1.27
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|2
|0.33
|Майгор Миккел
|1
|0.17
|Утвик Бьорн
|1
|0.17
|Торп Виктор
|1
|0.17
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|5
|0.71
|Нильсен Сиверт
|3 (2)
|0.43
|Frederik Boersting
|1
|0.14
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.14
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.14
|Хорн Майер
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|2
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|1
|Майгор Миккел
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бранн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
7
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бранн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Бранн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|0 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|5 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3