Тур: 29. Стадион: Кэшпойнт Арена.
Ход матча
13'
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
30
David
Herold
15
Балик
Гусейн
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
-
30 David HeroldЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Букта ЧабаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Альтах
Хартберг
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
36 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
20 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
18 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
13.9%
30.5%
20 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2.47
1.58
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.11
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
63
45
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|10
|0.34
|Тибиди Алексис
|5
|0.17
|Бишоф Ной
|3
|0.1
|Jan Jurcec
|2
|0.07
|Форсон Аманква
|1
|0.03
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Гугганиг Лукас
|1
|0.03
|Mike-Steven Baehre
|1
|0.03
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|7 (3)
|0.24
|Афдияй Донис
|5 (1)
|0.17
|Провиденс Рубен
|5
|0.17
|Прокоп Доминик
|4
|0.14
|Айдын Окан
|3
|0.1
|Хайль Юрген
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Mamadou Sangare
|2
|0.07
|Кривак Рене
|2
|0.07
|Фризер Доминик
|1
|0.03
|Альмог Эйлон
|1
|0.03
|Matija Horvat
|1
|0.03
|Зоннляйтнер Марио
|0
|0
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Роттер Томас
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Эдокполор Носа Ийобоса
|7
|1
|Йегер Лукас
|8
|0
|Felix Strauss
|7
|0
|Райтер Доминик
|3
|1
|Тибиди Алексис
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Нимага Бакари
|1
|0
|Mike-Steven Baehre
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Букта Чаба
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
|Amir Abdijanovic
|1
|0
|David Herold
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|7
|0
|Matija Horvat
|4
|1
|Роттер Томас
|5
|0
|Фадингер Лукас
|5
|0
|Провиденс Рубен
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Фризер Доминик
|4
|0
|Прокоп Доминик
|3
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Диаките Усман
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Кривак Рене
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Хартберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
7
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
9
15
Альтах
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Хартберг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
18
Волевые поражения
18
22
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
6
27%
5
21%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
6
27%
5
21%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
3
25%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
29
25
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
17%
4
16%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
31%
6
24%
76-90
Забито
25
35
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
6
24%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
4
16%
6
17%
46-60
6
24%
7
20%
61-75
4
16%
7
20%
76-90
Пропущено
51
49
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
8
16%
6
12%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
7
14%
12
24%
31-45
11
22%
8
16%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
15
29%
29%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2
Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1
Результаты матчей
Альтах
Хартберг
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альтах
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
77
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
311
311
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
208
622
1018
325
325
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|60 - 18
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|29
|10
|9
|10
|42 - 48
|25
|2.
|2:2
|29
|9
|6
|14
|45 - 50
|22
|3.
|1:0
|29
|8
|6
|15
|36 - 49
|21
|4.
|29
|9
|7
|13
|39 - 48
|20
|5.
|0:1
|29
|5
|8
|16
|26 - 51
|14
|6.
|29
|4
|11
|14
|26 - 45
|14
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|3.
|2:2
|15
|2
|4
|9
|20 - 29
|10
|4.
|2:2
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|3
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|2:2
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|3.
|2:2
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
|5.
|1:0
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|6
|6.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|14 (2)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5