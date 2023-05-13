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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Альтах
0:1
Второй тайм: 60'
Хартберг
0'
0:1
13' Гол
Mamadou Sangare

Ход матча

13'
0:1
Mamadou Sangare
(Зоннляйтнер Марио)
46'
Amir Abdijanovic
Jan Jurcec
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.55
5.40
2.43
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
28
Jan
Jurcec
30
David
Herold
7
Бишоф
Ной
18
Цвишенбруггер
Ян
27
Хаудум
Штефан
15
Балик
Гусейн
9
Нухиу
Атдхи
35
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
12
Штайнвендер
Михаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
8
Фадингер
Лукас
70
Провиденс
Рубен
Альтах
5-4-1
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Альтах
Хартберг

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

36 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
20 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
18 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
13.9%
30.5%
20 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

2.47
1.58

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.11
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

63
45

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 10 0.34
Тибиди Алексис 5 0.17
Бишоф Ной 3 0.1
Jan Jurcec 2 0.07
Форсон Аманква 1 0.03
Тартаротти Йоханнес 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Гугганиг Лукас 1 0.03
Mike-Steven Baehre 1 0.03
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 7 (3) 0.24
Афдияй Донис 5 (1) 0.17
Провиденс Рубен 5 0.17
Прокоп Доминик 4 0.14
Айдын Окан 3 0.1
Хайль Юрген 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Mamadou Sangare 2 0.07
Кривак Рене 2 0.07
Фризер Доминик 1 0.03
Альмог Эйлон 1 0.03
Matija Horvat 1 0.03
Зоннляйтнер Марио 0 0
Кайнц Тобиас 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Роттер Томас 0 0
Штурм Филипп 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 7 1
Эдокполор Носа Ийобоса 7 1
Йегер Лукас 8 0
Felix Strauss 7 0
Райтер Доминик 3 1
Тибиди Алексис 4 0
Цвишенбруггер Ян 3 0
Хаудум Штефан 3 0
Гугганиг Лукас 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Форсон Аманква 2 0
Нимага Бакари 1 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Букта Чаба 1 0
Бишоф Ной 1 0
Amir Abdijanovic 1 0
David Herold 1 0
Jan Jurcec 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 7 0
Matija Horvat 4 1
Роттер Томас 5 0
Фадингер Лукас 5 0
Провиденс Рубен 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Фаркаш Патрик 4 0
Фризер Доминик 4 0
Прокоп Доминик 3 0
Свете Рене 3 0
Диаките Усман 3 0
Manuel Pfeifer 2 0
Кривак Рене 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Штурм Филипп 1 0
Штайнвендер Михаэль 1 0

Результаты матчей

Альтах
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Хартберг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
7
Альтах
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хартберг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

9
15
Альтах
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Хартберг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
18

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
6
27%
5
21%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
6
27%
5
21%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
3
25%
2
10%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

29
25
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
17%
4
16%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
5
17%
7
28%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
31%
6
24%
76-90

Забито

25
35
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
6
24%
4
11%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
4
16%
6
17%
46-60
6
24%
7
20%
61-75
4
16%
7
20%
76-90

Пропущено

51
49
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
8
16%
6
12%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
7
14%
12
24%
31-45
11
22%
8
16%
46-60
5
10%
7
14%
61-75
15
29%
29%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2
Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 Альтах - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Рапид Вена - Альтах 3:0 Альтах - ЛАСК 0:1 Альтах - Иллертиссен 1:2 Альтах - Монако-2 0:3 Унтерахинг - Альтах 2:3 Альтах - Штутгарт-2 1:0 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Зандхаузен - Альтах 0:0 Аустрия Лустенау - Альтах 3:0
Хартберг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:2 Хартберг - Альтах 2:2
Рид - Хартберг 1:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 0:1 Хартберг - Штурм 3:0 Хартберг - ЛАСК 2:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Хартберг - Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Хартберг - Штурм 1:2 Рид - Хартберг 0:1 Хартберг - Вейндорф Сент Анна 2:2 Хартберг - Трнава 0:3 Хартберг - Браво 2:1 Хартберг - Санкт-Пёльтен 1:1 Амштеттен - Хартберг 5:2 Залаэгерсег - Хартберг 2:1 Санкт-Пёльтен - Хартберг 1:1

Результаты матчей

Альтах
Хартберг

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альтах
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
3
11
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
20
8
6
22
1.5
10
18
3
25
2.5
3
25

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 28 20 7 1 60 - 18 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 28 11 5 12 44 - 39 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 2:2 29 10 9 10 42 - 48 25
2.
Вольфсбергер
 2:2 29 9 6 14 45 - 50 22
3.
Хартберг
 1:0 29 8 6 15 36 - 49 21
4.
Сваровски Тироль
 29 9 7 13 39 - 48 20
5.
Альтах
 0:1 29 5 8 16 26 - 51 14
6.
Рид
 29 4 11 14 26 - 45 14

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 14 8 6 0 24 - 8 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 1:0 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 0:1 15 3 4 8 14 - 22 13
3.
Вольфсбергер
 2:2 15 2 4 9 20 - 29 10
4.
Аустрия Лустенау
 2:2 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 15 4 5 6 19 - 25 3

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 14 5 2 7 19 - 20 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 2:2 15 4 5 6 19 - 24 17
3.
Вольфсбергер
 2:2 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 15 2 5 8 10 - 21 11
5.
Хартберг
 1:0 15 4 3 8 15 - 24 6
6.
Альтах
 0:1 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 18 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Вольфсбергер Барибо Тай 14 (2)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jan Jurcec уходит с поля. Amir Abdijanovic выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 13'
    Зоннляйтнер Марио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Mamadou Sangare бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Хартберг.
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Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.55
5.40
2.43
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:1 Хартберг онлайн

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Альтах
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