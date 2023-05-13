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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Будё-Глимт
2:1
Второй тайм: 57'
Русенборг
0'
1:0
7' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
11' Гол
Sverre Halseth Nypan
28' Желтая карточка
Samuel Rogers
2:1
45' Гол
Ветлесен Уго

Ход матча

7'
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
1:0
11'
1:1
Sverre Halseth Nypan
(Тагсет Эдвард)
28'
 
Samuel Rogers
42'
 
Ингасон Кристаль-Мани
Торвальдссон Исак
45'
Ветлесен Уго
(Пеллегрино Амаль)
2:1
46'
Вембангомо Брис
Элабделлауи Омар
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Русенборг
1.90
7.00
9.70
Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
6
Вяянянен
Сантери
8
Бёркеейет
Тобиас
18
Morten
Bjoerlo
41
Sverre
Halseth
Nypan
17
Торвальдссон
Исак
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Русенборг

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.29
1.21

Среднее время на гол

39
74

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.96
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 1
Мумбанья Фарис 4 0.57
Грёнбек Альберт 3 0.43
Ветлесен Уго 2 0.29
Сёрли Сондре 1 0.14
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 1 0.14
Хольсе Карло 1 0.14
Перейра Адриан 1 0.14
Sverre Halseth Nypan 1 0.14
Тагсет Эдвард 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Ветлесен Уго 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Morten Bjoerlo 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Вяянянен Сантери 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Русенборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
2
Будё-Глимт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

9
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
2
67%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Русенборг

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
7.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
9.
Мольде
 1:1 7 2 2 3 12 - 8 8
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
7.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Мольде
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 1:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:1 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 4 0 2 2 5 - 8 2
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Русенборг
1.90
7.00
9.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:1 Русенборг онлайн

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