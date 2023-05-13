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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 8244 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Будё-Глимт
3:2
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
7' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
11' Гол
Sverre Halseth Nypan
28' Желтая карточка
Samuel Rogers
2:1
45' Гол
Ветлесен Уго
2:2
58' Гол
Ингасон Кристаль-Мани
3:2
60' Гол
Мугиша Джоэл
66' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
76' Красная карточка
Шелбред Пер-Сильян
78' Желтая карточка
Лоде Мариус
79' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
84' Вторая желтая карточка
Лоде Мариус
88' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
90' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
90'+9
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
6
Вяянянен
Сантери
8
Бёркеейет
Тобиас
18
Morten
Bjoerlo
41
Sverre
Halseth
Nypan
17
Торвальдссон
Исак
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Русенборг

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:2
Т
0:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.29
1.21

Среднее время на гол

39
74

Всего голов

55
32

Голов в среднем за матч

1.96
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 1
Мумбанья Фарис 4 0.57
Грёнбек Альберт 3 0.43
Ветлесен Уго 2 0.29
Мугиша Джоэл 1 0.14
Сёрли Сондре 1 0.14
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Morten Bjoerlo 1 0.14
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.14
Хольсе Карло 1 0.14
Перейра Адриан 1 0.14
Sverre Halseth Nypan 1 0.14
Тагсет Эдвард 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 1
Мумбанья Фарис 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Шелбред Пер-Сильян 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
2
Будё-Глимт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
27%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
6
33%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
28%
3
60%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Русенборг

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Тагсет Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Пеллегрино Амаль уходит с поля. Сёрли Сондре выходит вместо него
  • 89'
    Альберт Гроенбек уходит с поля. Isak Helstad Amundsen выходит вместо него
  • 89'
    Фарис Мумбанья уходит с поля. Нордас Лассе выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Йенссен Ульрик уходит с поля. Перейра Адриан выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      28'
      Samuel Rogers получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Тагсет Эдвард сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Sverre Halseth Nypan бьет в цель!
    • 7'
      Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 3:2 Русенборг онлайн

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