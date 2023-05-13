Тур: 6. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 8244 Главный судья: Хагенес Кристоффер
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМумбанья Фарис
1:1
11' ГолSverre Halseth Nypan
28' Желтая карточкаSamuel Rogers
2:1
45' ГолВетлесен Уго
2:2
58' ГолИнгасон Кристаль-Мани
3:2
60' ГолМугиша Джоэл
66' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
76' Красная карточкаШелбред Пер-Сильян
78' Желтая карточкаЛоде Мариус
79' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
84' Вторая желтая карточкаЛоде Мариус
88' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
90' Желтая карточкаТагсет Эдвард
90'+9
Ход матча
7'
11'
28'
45'
2:1
58'
60'
3:2
66'
78'
79'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Будё-Глимт
Русенборг
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.29
1.21
Среднее время на гол
39
74
Всего голов
55
32
Голов в среднем за матч
1.96
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|1
|Мумбанья Фарис
|4
|0.57
|Грёнбек Альберт
|3
|0.43
|Ветлесен Уго
|2
|0.29
|Мугиша Джоэл
|1
|0.14
|Сёрли Сондре
|1
|0.14
|Берг Патрик
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Morten Bjoerlo
|1
|0.14
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.14
|Хольсе Карло
|1
|0.14
|Перейра Адриан
|1
|0.14
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.14
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Русенборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
2
Будё-Глимт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Русенборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
3
27%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
5
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
6
33%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
28%
3
60%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2
Русенборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1
Мольде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Русенборг
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|0 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|5 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3