  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Саннефьёрд
1:1
Второй тайм: 61'
Викинг
0'
1:0
12' Гол
Тветер Александер Рууд
1:1
14' Гол
Д'Агостино Николас
38' Желтая карточка
Паттинама Шейн

Ход матча

12'
Тветер Александер Рууд
(Danilo Al-Saed)
1:0
14'
1:1
Д'Агостино Николас
(Свеннсен Сандер)
38'
 
Паттинама Шейн
59'
 
Бьярнасон Биркир
Patrick Yazbek
59'
 
Трипич Златко
Свеннсен Сандер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Викинг
4.10
3.88
2.70
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
5
Бикоро
Федерико
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
Саннефьёрд
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Викинг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
3:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 1 0.17
Бикоро Федерико 1 0.17
Danilo Al-Saed 1 0.17
Эгели Ветле Валле 1 0.17
Youseff Chaib 1 0.17
Jesper Taaje 1 0.17
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 2 0.33
Д'Агостино Николас 2 0.33
Бьёрсхоль Сондре 2 0.33
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.17
Паттинама Шейн 1 0.17
Patrick Yazbek 1 0.17
Трипич Златко 1 (1) 0.17
Бьярнасон Биркир 1 0.17
Танген Харальд 1 0.17
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Jesper Taaje 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
10
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
11

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
5
45%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0
Викинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0
Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4

Результаты матчей

Саннефьёрд
Викинг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 7 6 1 0 17 - 4 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Тромсё
 1:0 6 3 2 1 4 - 2 11
4.
Бранн
 0:2 7 3 2 2 10 - 7 11
5.
Викинг
 1:1 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Сарпсборг-08
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
7.
Стабек
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
9.
Мольде
 1:1 7 2 2 3 12 - 8 8
10.
Саннефьёрд
 1:1 6 1 4 1 6 - 4 7
11.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Хам-Кам
 0:1 6 2 0 4 9 - 15 6
13.
Русенборг
 1:2 7 1 3 3 5 - 9 6
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Олесунн
 0:0 7 0 2 5 0 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 4 3 1 0 10 - 3 10
2.
Викинг
 1:1 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Бранн
 0:2 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 0:1 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Стабек
 0:0 4 1 3 0 4 - 1 6
7.
Саннефьёрд
 1:1 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Мольде
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Тромсё
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Русенборг
 1:2 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 1:1 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 2:0 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Бранн
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 1:1 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 1:2 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Викинг
 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Саннефьёрд
 1:1 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Стрёмсгодсет
 1:1 4 0 2 2 5 - 8 2
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Олесунн
 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
16.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Свеннсен Сандер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Д'Агостино Николас бьет в цель!
  • 12'
    Danilo Al-Saed сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Тветер Александер Рууд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Викинг
4.10
3.88
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 1:1 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Саннефьёрд
Викинг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 