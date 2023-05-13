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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 3463 Главный судья: Хауге Стейнар
Саннефьёрд
1:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
12' Гол
Тветер Александер Рууд
1:1
14' Гол
Д'Агостино Николас
38' Желтая карточка
Паттинама Шейн
80' Желтая карточка
Filip Loftesnes-Bjune
1:2
90' Гол
Лёкберг Кристоффер
90'+6

Ход матча

12'
Тветер Александер Рууд
(Danilo Al-Saed)
1:0
14'
1:1
Д'Агостино Николас
(Свеннсен Сандер)
38'
 
Паттинама Шейн
59'
 
Бьярнасон Биркир
Patrick Yazbek
59'
 
Трипич Златко
Свеннсен Сандер
66'
 
Лёкберг Кристоффер
Танген Харальд
66'
 
Сандберг Никлас
Паттинама Шейн
76'
Youseff Chaib
Jakob Masloe Dunsby
 
78'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Бьёрсхоль Сондре
80'
Filip Loftesnes-Bjune
 
83'
Нильссон Александер II
Бикоро Федерико
 
90'
1:2
Лёкберг Кристоффер
(Д'Агостино Николас)

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
5
Бикоро
Федерико
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Д'Агостино
Николас
Саннефьёрд
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Викинг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
3:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.14

Среднее время на гол

65
78

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 1 0.17
Бикоро Федерико 1 0.17
Danilo Al-Saed 1 0.17
Эгели Ветле Валле 1 0.17
Youseff Chaib 1 0.17
Jesper Taaje 1 0.17
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 2 0.33
Свеннсен Сандер 2 0.33
Бьёрсхоль Сондре 2 0.33
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.17
Паттинама Шейн 1 0.17
Patrick Yazbek 1 0.17
Трипич Златко 1 (1) 0.17
Бьярнасон Биркир 1 0.17
Лёкберг Кристоффер 1 0.17
Танген Харальд 1 0.17
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
6
46%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0
Викинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0
Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4

Результаты матчей

Саннефьёрд
Викинг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Хёугесунн
 1:0 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Волеренга
 0:1 6 2 0 4 8 - 11 6
12.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
13.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Хёугесунн
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Волеренга
 0:1 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 1:0 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Свеннсен Сандер сделал результативную передачу.
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