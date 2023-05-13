Тур: 6. Стадион: Release Arena. Зрители: 3463 Главный судья: Хауге Стейнар
1:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолТветер Александер Рууд
1:1
14' ГолД'Агостино Николас
38' Желтая карточкаПаттинама Шейн
80' Желтая карточкаFilip Loftesnes-Bjune
1:2
90' ГолЛёкберг Кристоффер
90'+6
Ход матча
12'
14'
38'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 12
-
0 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
16 Wally Njie
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Саннефьёрд
Викинг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.14
Среднее время на гол
65
78
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.17
|Бикоро Федерико
|1
|0.17
|Danilo Al-Saed
|1
|0.17
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.17
|Youseff Chaib
|1
|0.17
|Jesper Taaje
|1
|0.17
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|2
|0.33
|Свеннсен Сандер
|2
|0.33
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.33
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.17
|Паттинама Шейн
|1
|0.17
|Patrick Yazbek
|1
|0.17
|Трипич Златко
|1 (1)
|0.17
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.17
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.17
|Танген Харальд
|1
|0.17
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
11
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
17%
6
46%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0
Викинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0
Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4
Результаты матчей
Саннефьёрд
Викинг
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|6
|4
|0
|2
|12 - 11
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|0 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|6 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|5 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|4
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|3 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3