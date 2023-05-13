Тур: 8. Стадион: Varberg Energi Arena.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
13'
1:0
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лушаку ИсметНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Leo Jansson
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Ру Люк
|1
|0.13
|Eliton Junior
|1
|0.13
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.13
|Альфонси Оливер
|1
|0.13
|Oemuer Pektas
|1
|0.13
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Vinicius Nogueira
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|4
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.5
|Траустасон Арнор
|1
|0.13
|Линн Виктор
|1
|0.13
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eliton Junior
|3
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Карлссон Виктор
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Транберг Робин
|1
|0
|Станисич Оливер
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Vilmer Roennberg
|1
|0
|Maxime Sainte
|1
|0
|Vinicius Nogueira
|1
|0
|Yassine El Ouatki
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
6
Варберг БоИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
43%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
31%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2
Результаты матчей
Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:6
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|1:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 14
|7
|13.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|7
|0
|5
|2
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 7
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (6)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3