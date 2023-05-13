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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 1923
Варберг БоИС
1:3
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
13' Гол
Ле Ру Люк
27' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
50' Желтая карточка
Закриссон Хампус
1:1
60' Гол
Нюман Кристоффер
1:2
69' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
1:3
79' Гол
Хазени Кристоффер
90'+10
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
39
Yassine
El
Ouatki
5
Vinicius
Nogueira
14
Альфонси
Оливер
11
Eliton
Junior
10
Лушаку
Исмет
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
Варберг БоИС
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:1
А
0:1
А
2:1
А
2:1
А
1:3
А
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Ру Люк 1 0.13
Eliton Junior 1 0.13
Аль-Хамлави Ассад 1 0.13
Альфонси Оливер 1 0.13
Oemuer Pektas 1 0.13
Линднер Йоаким 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Vinicius Nogueira 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.63
Сигурдссон Арнор 4 0.5
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.13
Хазени Кристоффер 1 0.13
Траустасон Арнор 1 0.13
Линн Виктор 1 0.13
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eliton Junior 3 0
Ле Ру Люк 2 0
Карлссон Виктор 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Транберг Робин 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Станисич Оливер 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Vilmer Roennberg 1 0
Maxime Sainte 1 0
Vinicius Nogueira 1 0
Yassine El Ouatki 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Ортмарк Якоб 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
6
Варберг БоИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
30%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
25%
3
43%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0
Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2

Результаты матчей

Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
3.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
4.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Вернаму
 7 3 0 4 7 - 8 9
9.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
10.
Мьельбю
 7 2 3 2 5 - 5 9
11.
Хаммарбю
 7 2 1 4 8 - 12 7
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Хаммарбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
10.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
11.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Каллей Яхья уходит с поля. Хазени Кристоффер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Сильверхолт Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Закриссон Хампус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ле Ру Люк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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