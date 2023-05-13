Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
15' Желтая карточкаСийра Тууре
0:1
25' ГолFallou Ndiaye
1:1
27' ГолDe
37' Желтая карточкаХопкатт Джейми
41' Желтая карточкаDaniel Enqvist
Ход матча
15'
25'
0:1
27'
1:1
37'
41'
44
Ндом
Али
9
De
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Мариехамн
Хака
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|1
|0.17
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.17
|Анини Самуэль
|1
|0.17
|Нгамба Альваро
|1
|0.17
|De
|1
|0.17
|Хопкатт Джейми
|1 (1)
|0.17
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|2
|0.29
|Fallou Ndiaye
|2
|0.29
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.14
|Магута Райан
|1
|0.14
|Роджерсон Логан
|1
|0.14
|Сийра Тууре
|1
|0.14
|Фриберг Никлас
|1
|0.14
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.14
|Пурме Тино
|1
|0.14
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|De
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Лахти Тими
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Usman Suleman
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
7
Мариехамн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
4
40%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3
Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1
Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1
Результаты матчей
Мариехамн
Хака
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4
|ХИК
|Оллила Туомас
|3
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3