Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
15' Желтая карточкаСийра Тууре
0:1
25' ГолFallou Ndiaye
1:1
27' ГолDe
37' Желтая карточкаХопкатт Джейми
41' Желтая карточкаDaniel Enqvist
51' Желтая карточкаUsman Suleman
2:1
64' ГолЛахти Тими
66' Желтая карточкаAtte Sihvonen
90' Желтая карточкаСаллинен Оскари
90'+6
Ход матча
15'
25'
0:1
27'
1:1
37'
41'
51'
64'
2:1
66'
87'
90'
44
Ндом
Али
9
De
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Мариехамн
Хака
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
25 матчей
44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.19
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лахти Тими
|2
|0.33
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.17
|Хопкатт Джейми
|1 (1)
|0.17
|Анини Самуэль
|1
|0.17
|Нгамба Альваро
|1
|0.17
|De
|1
|0.17
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|2
|0.29
|Fallou Ndiaye
|2
|0.29
|Магута Райан
|1
|0.14
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.14
|Роджерсон Логан
|1
|0.14
|Сийра Тууре
|1
|0.14
|Фриберг Никлас
|1
|0.14
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.14
|Пурме Тино
|1
|0.14
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|De
|2
|0
|Usman Suleman
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Лахти Тими
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Atte Sihvonen
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
2
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
7
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3
Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1
Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1
Результаты матчей
Мариехамн
Хака
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
34
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|ХИК
|Оллила Туомас
|3 (1)
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3