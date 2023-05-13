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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
2:1
Конец матча
Хака
0'
15' Желтая карточка
Сийра Тууре
0:1
25' Гол
Fallou Ndiaye
1:1
27' Гол
De
37' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
41' Желтая карточка
Daniel Enqvist
51' Желтая карточка
Usman Suleman
2:1
64' Гол
Лахти Тими
66' Желтая карточка
Atte Sihvonen
90' Желтая карточка
Саллинен Оскари
90'+6
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
22
Гранлунд Альбин
4
Daniel
Enqvist
8
Нгамба
Альваро
5
Usman
Suleman
44
Ндом
Али
10
Хопкатт
Джейми
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
25
Херберт
Антони
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
11
Роджерсон
Логан
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
9
Лескано
Хуан
Мариехамн
Хака

История личных встреч

Мариехамн
Хака

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

25 матчей

44%
16%
40%
11 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

В
2:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
0:3
К
3:0
В
0:1
В
2:2
В
1:1
В
0:1
В
0:2
КЛ
2:2
КЛ
0:1
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
4:0
В
2:1
В
2:3
В
5:1
В
2:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:1
В
1:2

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.19

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.6
1.24

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лахти Тими 2 0.33
Нгуекам Ариэль 1 0.17
Хопкатт Джейми 1 (1) 0.17
Анини Самуэль 1 0.17
Нгамба Альваро 1 0.17
De 1 0.17
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 2 0.29
Fallou Ndiaye 2 0.29
Магута Райан 1 0.14
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.14
Роджерсон Логан 1 0.14
Сийра Тууре 1 0.14
Фриберг Никлас 1 0.14
Аувинен Ээро-Матти 1 0.14
Пурме Тино 1 0.14

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
De 2 0
Usman Suleman 2 0
Сумусало Микко 1 0
Лахти Тими 1 0
Нгуекам Ариэль 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Анини Самуэль 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Atte Sihvonen 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Магута Райан 1 0
Херберт Антони 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
7
Мариехамн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3
Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1
Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1

Результаты матчей

Мариехамн
Хака

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
2.
КуПС
 8 5 1 2 9 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
6.
Хака
 7 2 2 3 11 - 11 8
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 11 4
12.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
ХИК Оллила Туомас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Daniel Enqvist получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Хопкатт Джейми получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Нгуекам Ариэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - De бьет в цель!
    • 25'
      Магута Райан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Fallou Ndiaye бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 2:1 Хака онлайн

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