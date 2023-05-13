Тур: 8. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Владение мячом
71
Мартич
Иван
94
Бик
Овидиу
19
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
19 Нистор ДанНападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруНападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Буш СержиуНападающий
-
-
-
78 Costel Avram
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Киндия Тырговиште
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьям Мамаду
|9 (1)
|0.24
|Бэлан Адриан
|4
|0.11
|Martin Remacle
|4
|0.11
|Филип Иоан
|3
|0.08
|Фюлёп Лоран
|2
|0.05
|Кипчу Александру
|1
|0.03
|Бик Овидиу
|1
|0.03
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.03
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Тескан Драгош
|1
|0.03
|Эли Лопес
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Denis Ispas
|1
|0.03
|Горанов Иван
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|9
|0.24
|Попадюк Дору
|8
|0.21
|Негуц Кристиан
|5 (2)
|0.13
|Купер Годберг
|5
|0.13
|Daniel Celea
|2
|0.05
|Шербан Андрей
|1
|0.03
|Болдор Деян
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|Ороско Эстебан
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Атанасе Космин
|1
|0.03
|Ахматов Расамбек
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|0
|0
|Буш Сержиу
|0
|0
|Шамед Нассер
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|1
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Denis Ispas
|8
|0
|Илие Флорин
|4
|2
|Симон Габриэл
|6
|0
|Andrei Gorcea
|5
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Ромеро Роберто
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Мирон Джордже
|1
|1
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Мартич Иван
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Тьям Мамаду
|2
|0
|Гомеш Жозе
|2
|0
|Стойка Янис
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|10
|0
|Негуц Кристиан
|8
|1
|Кэпушэ Тибериу
|4
|2
|Дулка Марко
|6
|0
|Ороско Эстебан
|6
|0
|Daniel Celea
|6
|0
|Anton Petrea
|6
|0
|Болдор Деян
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Думитрашку Денис
|4
|0
|Купер Годберг
|4
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Кориню Жереми
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Шербан Андрей
|2
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Киндия Тырговиште
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
8
Университатя Клуж
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Киндия Тырговиште
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
8
16
Университатя Клуж
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (19)
38% (14)
11% (4)
Киндия Тырговиште
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Сухие победы
13
6
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
15
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
24 Не забивали 27
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
7
35%
1
6%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
19
25
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
3
16%
1
4%
1-15
7
37%
6
24%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Забито
11
22
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
3
27%
6
27%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
2
9%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
28
24
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
7%
4
17%
1-15
5
18%
3
13%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
25%
5
21%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
25%
5
21%
76-90
Забито
31
38
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
15 Не забивали 12
4
13%
8
21%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
11
35%
3
8%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
5
16%
10
26%
76-90
Пропущено
47
49
24 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 30
5
11%
5
10%
1-15
12
26%
9
18%
16-30
7
15%
10
20%
31-45
8
17%
10
20%
46-60
4
9%
5
10%
61-75
11
23%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:1
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0
Результаты матчей
Университатя Клуж
Киндия Тырговиште
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:0
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
9 раз 24%
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
10 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
153
712
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
109
216
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2512
928
1126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|6.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|28
|7.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|23
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|24
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7