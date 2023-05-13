Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Adrian Ionita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Martin Remacle навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дулка Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кэпушэ Тибериу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Denis Dumitrascu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.