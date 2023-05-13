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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Петролул Плоешти
0:1
Конец матча
Германнштадт
0'
13' Желтая карточка
Sota Mino
30' Желтая карточка
Папп Пол
0:1
61' Пенальти
Паращив Даниэль
81' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
90'+7
31
Вылчану
Октавиан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
27
Григоре
Рикардо
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
51
Ороиан
Александру
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
Петролул Плоешти
Германнштадт

История личных встреч

Петролул Плоешти
Германнштадт

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 10 (2) 0.26
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.18
Будеску Константин 3 (2) 0.08
Жаир 3 (1) 0.08
Seniko Doua 2 0.05
Felix Mathaus 2 0.05
Тамаш Габриэль 2 0.05
Думитриу Лучан 2 0.05
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Диоманде Исмаэль 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Папп Пол 0 0
Борца Флорин 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 14 (3) 0.37
Альхассан Баба 6 0.16
Балауре Сильвиу 4 0.11
Стойка Йонуц 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Янку Габриэль 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 3
Мейхерс Барт 6 0
Борца Флорин 6 0
Stefan Purtic 6 0
Сэто Такаюки 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Тичу Валентин Константин 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Seniko Doua 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Будеску Константин 2 0
Жефферсон IV 2 0
Felix Mathaus 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Аким Космин 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Sota Mino 10 0
Альхассан Баба 9 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Стойка Йонуц 4 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Летица Карло 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Янку Габриэль 1 1
Рэуцэ Александру 2 0
Лимай Весель 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Петролул Плоешти
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

12
16
Петролул Плоешти
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
62% (23)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)

Сухие победы

13
9

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
2
10%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
29%
6
38%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
7
35%
5
26%
76-90

Забито

17
19
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
25%
3
17%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
9
32%
3
17%
76-90

Забито

38
35
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 15
11 Не забивали 14
6
16%
3
9%
1-15
8
21%
3
9%
16-30
6
16%
8
23%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
5
13%
8
23%
61-75
9
24%
8
23%
76-90

Пропущено

48
37
19 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
10
21%
5
14%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
4
8%
4
11%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
8
17%
9
24%
61-75
16
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Германнштадт

Точный счет

2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
2:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
7
12
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
7
3
15
1.5
5
14
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
24
13
10
27
1.5
11
26
1
36
2.5
2
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
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