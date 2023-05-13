Тур: 8. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ionut Coza
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаSota Mino
30' Желтая карточкаПапп Пол
0:1
61' ПенальтиПаращив Даниэль
81' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
90'+7
Ход матча
13'
30'
61'
0:1
81'
Владение мячом
4
Папп
Пол
71
Seniko
Doua
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Петролул Плоешти
Германнштадт
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|10 (2)
|0.26
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|0.18
|Будеску Константин
|3 (2)
|0.08
|Жаир
|3 (1)
|0.08
|Seniko Doua
|2
|0.05
|Felix Mathaus
|2
|0.05
|Тамаш Габриэль
|2
|0.05
|Думитриу Лучан
|2
|0.05
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Мейхерс Барт
|1
|0.03
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.03
|Stefan Purtic
|1
|0.03
|Брату Марио
|1
|0.03
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0.03
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Папп Пол
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|0.37
|Альхассан Баба
|6
|0.16
|Балауре Сильвиу
|4
|0.11
|Стойка Йонуц
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Янку Габриэль
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Лимай Весель
|1
|0.03
|Бабич Матко
|1 (1)
|0.03
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.03
|Попеску Кэлин
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|7
|3
|Мейхерс Барт
|6
|0
|Борца Флорин
|6
|0
|Stefan Purtic
|6
|0
|Сэто Такаюки
|5
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|5
|0
|Тичу Валентин Константин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Seniko Doua
|4
|0
|Жаир
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Felix Mathaus
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Думитриу Лучан
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Олару Альберто Николае
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|11
|0
|Sota Mino
|10
|0
|Альхассан Баба
|9
|0
|Петреску Петришор
|6
|0
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Стойка Йонуц
|4
|0
|Saeed Issah
|2
|1
|Эне Корнел
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Летица Карло
|3
|0
|Паращив Даниэль
|3
|0
|Янку Габриэль
|1
|1
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Лимай Весель
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
6
Петролул Плоешти
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
12
16
Петролул Плоешти
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
43% (16)
30% (11)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
62% (23)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Сухие победы
13
9
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
18
22
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
23 Не забивали 25
2
10%
1
6%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
3
14%
3
19%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
6
29%
6
38%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
15%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
7
35%
5
26%
76-90
Забито
17
19
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
25 Не забивали 26
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
5
26%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
2
12%
4
21%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
7
25%
3
17%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
1
4%
1
6%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
9
32%
3
17%
76-90
Забито
38
35
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 15
11 Не забивали 14
6
16%
3
9%
1-15
8
21%
3
9%
16-30
6
16%
8
23%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
5
13%
8
23%
61-75
9
24%
8
23%
76-90
Пропущено
48
37
19 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
10
21%
5
14%
1-15
5
10%
7
19%
16-30
4
8%
4
11%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
8
17%
9
24%
61-75
16
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Германнштадт
Точный счет
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 28%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
2:0
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
712
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
127
315
514
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2413
1027
1126
136
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7