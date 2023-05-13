Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

84' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Диоманде Исмаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Германнштадт

75' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бутян Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Германнштадт

67' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Seniko Doua навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

64' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Папп Пол нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

63' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

62' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

62' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

61' Г О О О О О Л - Паращив Даниэль из команды Германнштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Octavian Valceanu прыгнул не в ту сторону.

60' После проверки VAR судья не изменил решения - Германнштадт пробьет пенальти!

59' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Ороиан Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Папп Пол нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

56' Хорошую попытку сделал Иробисо Кристиан Окечукву . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

47' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника