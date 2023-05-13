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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 4'
Фарул Констанца
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Фарул Констанца
2.48
3.50
3.30
Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
3
Митря
Богдан
15
Juraj
Badelj
8
Матею
Александру
6
Скречу
Владимир
7
Кымпану
Георге
31
Исфан
Александру
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
5
Боли
Кевин
18
Артян
Андрей
27
Борза
Себастьян
4
Дукуре
Кевин
Гробры
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
11
Mateus
Criciuma
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Университатя Крайова
Фарул Констанца

История личных встреч

Университатя Крайова
Фарул Констанца

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

42 матча

45.2%
19%
35.8%
19 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
4:3
Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ЛI
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ДА
0:3
ДА
3:2
ДА
3:1

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.19

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

25
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.38

Среднее время на гол

68
65

Всего голов

65
54

Голов в среднем за матч

1.55
1.29

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (2) 0.27
Маркович Йован 7 0.19
Крецу Александру 6 0.16
Кольич Элвир 5 (1) 0.14
Кымпану Георге 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Митря Богдан 2 (1) 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 14 (4) 0.38
Мунтяну Луис 7 0.19
Грамени Константин 6 0.16
Adrian Mazilu 6 0.16
Питу Алекси 5 0.14
Балута Тудор 5 0.14
Морар Влад 4 (1) 0.11
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0
Mateus Criciuma 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Баярам Штефан 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 1
Алибек Денис 8 0
Кики Давид 7 0
Неделку Драгош 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Балута Тудор 5 0
Сырбу Дан 5 0
Ларие Йонуц 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Айоани Михай 3 0
Грамени Константин 3 0
Морар Влад 2 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Сали Энес 1 0
Георге Хаджи 1 0
Борза Себастьян 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Фарул Констанца
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

5
10
Университатя Крайова
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Фарул Констанца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

14
45
Университатя Крайова
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

19
55

Голы по времени матча

Забито

28
24
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
0
0%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
9
32%
3
13%
61-75
7
25%
5
21%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
40%
3
13%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

18
45
9 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
17%
5
11%
1-15
2
11%
11
24%
16-30
4
22%
6
13%
31-45
5
28%
9
20%
46-60
3
17%
4
9%
61-75
1
6%
10
22%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
7
50%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90

Забито

46
69
17 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 22
7 Не забивали 6
3
7%
8
12%
1-15
6
13%
12
17%
16-30
8
17%
13
19%
31-45
9
20%
14
20%
46-60
12
26%
7
10%
61-75
8
17%
15
22%
76-90

Пропущено

34
38
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
5
15%
6
16%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
7
21%
15
39%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
3
9
9
1.5
15
4
3
15
2.5
5
14
1
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
14
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
31
6
14
23
1.5
21
16
3
34
2.5
9
28
1
36
3.5
2
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 0:0 8 4 3 1 16 - 9 47
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 0:0 8 2 4 2 11 - 10 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
2.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
3.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Университатя Клуж
 8 4 1 3 10 - 8 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 7 2 2 3 7 - 8 22
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 7 2 1 4 6 - 9 21
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 0:0 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 4 0 2 2 4 - 6 16
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Фарул Констанца
    2.48
    3.50
    3.30
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