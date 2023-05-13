Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
22 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
14 Daniel Birzu
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Университатя Крайова
Фарул Констанца
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
42 матча
45.2%
19%
35.8%
19 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
45.2%
21.5%
14 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
20 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.74
1.19
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
25
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.38
Среднее время на гол
68
65
Всего голов
65
54
Голов в среднем за матч
1.55
1.29
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (2)
|0.27
|Маркович Йован
|7
|0.19
|Крецу Александру
|6
|0.16
|Кольич Элвир
|5 (1)
|0.14
|Кымпану Георге
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.05
|Густаво Важенин
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|14 (4)
|0.38
|Мунтяну Луис
|7
|0.19
|Грамени Константин
|6
|0.16
|Adrian Mazilu
|6
|0.16
|Питу Алекси
|5
|0.14
|Балута Тудор
|5
|0.14
|Морар Влад
|4 (1)
|0.11
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Сали Энес
|2
|0.05
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.05
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Матею Александру
|3
|1
|Раул Силва
|4
|0
|Иван Андрей
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Мартич Иван
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|1
|Алибек Денис
|8
|0
|Кики Давид
|7
|0
|Неделку Драгош
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Балута Тудор
|5
|0
|Сырбу Дан
|5
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Айоани Михай
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Морар Влад
|2
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Фарул Констанца
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
5
10
Университатя Крайова
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Фарул Констанца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
14
45
Университатя Крайова
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (8)
57% (21)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
24% (9)
27% (10)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
35% (13)
43% (16)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
19
55
Голы по времени матча
Забито
28
24
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
0
0%
3
13%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
4
14%
5
21%
46-60
9
32%
3
13%
61-75
7
25%
5
21%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
40%
3
13%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
18
45
9 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
3
17%
5
11%
1-15
2
11%
11
24%
16-30
4
22%
6
13%
31-45
5
28%
9
20%
46-60
3
17%
4
9%
61-75
1
6%
10
22%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
7
50%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
3
16%
2
14%
76-90
Забито
46
69
17 В 1-м тайме 33
29 Во 2-м тайме 36
17 Забивали первыми 22
7 Не забивали 6
3
7%
8
12%
1-15
6
13%
12
17%
16-30
8
17%
13
19%
31-45
9
20%
14
20%
46-60
12
26%
7
10%
61-75
8
17%
15
22%
76-90
Пропущено
34
38
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
5
15%
6
16%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
7
21%
15
39%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1
Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
6 раз 32%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
10 раз 53%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
9 раз 50%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 43%
2
11 раз 30%
0
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
1 раз 3%
2
12 раз 32%
1
10 раз 27%
3
7 раз 19%
0
6 раз 16%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
163
99
154
315
514
117
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
153
514
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
316
1423
2116
334
928
136
235
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|47
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|2.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|30
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|22
|8.
|8
|2
|0
|6
|5 - 10
|22
|9.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|21
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|16
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7