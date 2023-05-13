Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Хорошую попытку сделал Кольич Элвир . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Матч возобновлен

87' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Кольич Элвир наказан за толчок Mihai Aioani

86' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Рогульич Анте навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Крецу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mihai Aioani прыгнул не в ту сторону.

81' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Матч возобновлен

75' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рогульич Анте не смог попасть в створ ударом издали

73' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Маркович Йован не смог попасть в створ ударом издали

70' Зайков Джоко не смог попасть в створ ударом издали

68' Матч возобновлен

67' Mihai Aioani на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

65' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Сырбу Дан

64' Хорошую попытку сделал Крецу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Крецу Александру нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

59' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Исфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Кэпэцынэ Михай выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

57' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

54' Баярам Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Кэпэцынэ Михай выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

53' Иван Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Боли Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Баярам Штефан не смог попасть в створ ударом издали

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Крецу Александру нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

47' Скречу Владимир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Баярам Штефан