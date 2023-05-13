Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Франческо Антонуччи. Удар в створ, но вратарь начеку

Франческо Антонуччи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Волендам

48' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Шанс! Франческо Антонуччи из команды Волендам пробил головой, но мимо

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Мёркин Дерри из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

46' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

44' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

41' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Судья начинает матч

38' Матч прерван

34' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

32' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Волендам

31' Ван Крой Вито не смог попасть в створ ударом издали

30' Ван Мигем Дарил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Волендам

28' Gaetano Oristanio выиграл воздушное противоборство у Шуранди Самбо.

26' Франческо Антонуччи пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

25' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Волендам

22' Шуранди Самбо возвращается на поле.

22' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Шуранди Самбо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Шуранди Самбо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игра в одни ворота сейчас. Спарта Роттердам доминирует и владеет мячом

20' Шуранди Самбо выиграл воздушное противоборство у Gaetano Oristanio.

19' Удар от ворот произведет Волендам

17' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

16' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

15' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

12' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

10' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Волендам

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Спарта Роттердам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Саито Коки забивает с правой ноги!

5' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Г О О О О Л - Саито Коки забивает с правой ноги!

5' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Волендам

3' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Спарта Роттердам , отменен.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Волендам начинает с центра поля