Тур: 32. Стадион: Крас. Зрители: 6807 Главный судья: Jannick van der Laan
2:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолСаито Коки
1:1
37' ГолМбуямба Ксавьер
57' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
67' Желтая карточкаАнтонуччи Франческо
70' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
89' Желтая карточкаСамбо Шуранди
2:1
90' ГолМбуямба Ксавьер
90'+6
Ход матча
5'
0:1
37'
1:1
57'
70'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
211 Количество передач 511
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Твигт
Калвин
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Dano Lourens
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
Волендам
Спарта Роттердам
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.84
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
48
71
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|7
|0.22
|Мбуямба Ксавьер
|5
|0.16
|Мюрен Роберт
|5
|0.16
|Верман Хенк
|4
|0.13
|Эйтинг Карел
|3
|0.09
|Мирани Деймон
|3
|0.09
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.06
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.06
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.03
|Твигт Калвин
|1
|0.03
|Антонуччи Франческо
|1
|0.03
|Да Сильва Флоран
|1
|0.03
|Walid Ould Chikh
|1
|0.03
|Буур Оскар
|1
|0.03
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|11
|0.34
|Ван Крой Вито
|10 (3)
|0.31
|Версейрен Арно
|8
|0.25
|Саито Коки
|5
|0.16
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Китолано Джошуа
|3
|0.09
|Пинту Мика
|2
|0.06
|Самбо Шуранди
|2
|0.06
|Вриндс Барт
|2
|0.06
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.03
|Энгельс Марио
|1
|0.03
|Абелс Дирк
|1
|0.03
|Олай Ник
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плат Брайан
|6
|0
|Ористанио Гаэтано
|4
|1
|Бенамар Бенаисса
|5
|0
|Мбуямба Ксавьер
|3
|1
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Антонуччи Франческо
|3
|0
|Филип Станкович
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Флинт Джош
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Мюрен Роберт
|1
|0
|Верман Хенк
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбо Шуранди
|3
|2
|Версейрен Арно
|6
|0
|Эрдхёйзен Майк
|5
|0
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|4
|0
|Jeremy van Mullem
|3
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Оассар Адиль
|0
|1
|Намли Юнес
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Rayvien Rosario
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
9
Волендам
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
28
11
Волевые поражения
8
25
Волендам
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Спарта Роттердам
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
33
13
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
7%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
9
33%
5
22%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
7%
4
21%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90
Забито
16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
3
19%
6
21%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
25%
4
14%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
0
0%
8
29%
76-90
Пропущено
33
17
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
15%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
5
15%
3
18%
46-60
5
15%
6
35%
61-75
6
18%
3
18%
76-90
Забито
43
51
16 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
12%
8
16%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
10
23%
9
18%
61-75
9
21%
13
25%
76-90
Пропущено
62
36
29 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 19
7
11%
6
17%
1-15
11
18%
4
11%
16-30
11
18%
5
14%
31-45
7
11%
5
14%
46-60
10
16%
9
25%
61-75
16
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1
Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0
Результаты матчей
Волендам
Спарта Роттердам
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Волендам
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
97
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
214
610
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
239
1220
1517
329
923
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|75 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|32
|16
|10
|6
|58 - 26
|58
|6.
|32
|15
|8
|9
|51 - 36
|53
|7.
|1:0
|32
|14
|9
|9
|50 - 45
|51
|8.
|32
|11
|9
|12
|39 - 47
|42
|9.
|0:1
|32
|11
|8
|13
|50 - 54
|41
|10.
|32
|8
|14
|10
|41 - 41
|38
|11.
|31
|9
|10
|12
|43 - 51
|37
|12.
|31
|10
|5
|16
|37 - 56
|35
|13.
|32
|9
|6
|17
|39 - 66
|33
|14.
|31
|7
|10
|14
|36 - 50
|31
|15.
|32
|8
|5
|19
|27 - 68
|29
|16.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|17.
|31
|4
|6
|21
|29 - 61
|18
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|0:1
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|9.
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|10.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|11.
|16
|7
|2
|7
|19 - 26
|23
|12.
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|14.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|15.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|41 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|1:0
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|16 - 33
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|16
|1
|3
|12
|11 - 35
|6
|18.
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7