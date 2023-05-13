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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 6807 Главный судья: Jannick van der Laan
Волендам
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
5' Гол
Саито Коки
1:1
37' Гол
Мбуямба Ксавьер
57' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
67' Желтая карточка
Антонуччи Франческо
70' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
89' Желтая карточка
Самбо Шуранди
2:1
90' Гол
Мбуямба Ксавьер
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Саито Коки
(Намли Юнес)
29'
Верман Хенк
Walid Ould Chikh
 
37'
Мбуямба Ксавьер
(Твигт Калвин)
1:1
46'
 
Де Гузман Джонатан
Китолано Джошуа
57'
 
Эрдхёйзен Майк
67'
Антонуччи Франческо
 
70'
Бенамар Бенаисса
 
72'
Lequincio Zeefuik
Ван Мигем Дарил
 
84'
 
Абелс Дирк
Эрдхёйзен Майк
84'
 
Оассар Адиль
Мейерс Арон
89'
 
Самбо Шуранди
90'
Мбуямба Ксавьер
(Эйтинг Карел)
2:1
90'
Флинт Джош
Ористанио Гаэтано
 
90'
Мюрен Роберт
Верман Хенк
 
90'
 
Dano Lourens
Намли Юнес
90'
 
Mohammed Tahiri
Вриндс Барт

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 211 Количество передач 511
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Филип
Станкович
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
33
Walid
Ould
Chikh
5
Мёркин
Дерри
17
Твигт
Калвин
19
Антонуччи
Франческо
8
Эйтинг
Карел
7
Ван
Мигем
Дарил
10
Ористанио
Гаэтано
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Мейерс
Арон
10
Версейрен
Арно
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
Волендам
5-3-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Волендам
Спарта Роттердам

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
4:0
К
1:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ТМК
4:0
К
1:1
ТМК
1:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:5
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:1
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.84
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

48
71

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 7 0.22
Мбуямба Ксавьер 5 0.16
Мюрен Роберт 5 0.16
Верман Хенк 4 0.13
Эйтинг Карел 3 0.09
Мирани Деймон 3 0.09
Бенамар Бенаисса 2 0.06
Улд-Ших Биляль 2 0.06
Lequincio Zeefuik 2 0.06
Ористанио Гаэтано 1 0.03
Твигт Калвин 1 0.03
Антонуччи Франческо 1 0.03
Да Сильва Флоран 1 0.03
Walid Ould Chikh 1 0.03
Буур Оскар 1 0.03
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Флинт Джош 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 11 0.34
Ван Крой Вито 10 (3) 0.31
Версейрен Арно 8 0.25
Саито Коки 5 0.16
Мейнанс Свен 3 0.09
Китолано Джошуа 3 0.09
Пинту Мика 2 0.06
Самбо Шуранди 2 0.06
Вриндс Барт 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Де Гузман Джонатан 1 0.03
Энгельс Марио 1 0.03
Абелс Дирк 1 0.03
Олай Ник 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плат Брайан 6 0
Ористанио Гаэтано 4 1
Бенамар Бенаисса 5 0
Мбуямба Ксавьер 3 1
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Антонуччи Франческо 3 0
Филип Станкович 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Флинт Джош 2 0
Achraf Douiri 2 0
Мюрен Роберт 1 0
Верман Хенк 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбо Шуранди 3 2
Версейрен Арно 6 0
Эрдхёйзен Майк 5 0
Де Гузман Джонатан 4 0
Ван Крой Вито 4 0
Леуритсен Тобиас 4 0
Jeremy van Mullem 3 0
Вриндс Барт 2 0
Абелс Дирк 2 0
Китолано Джошуа 2 0
Maurice Steijn 2 0
Оассар Адиль 0 1
Намли Юнес 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Rayvien Rosario 1 0

Результаты матчей

Волендам
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
9
Волендам
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Спарта Роттердам
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

28
11

Волевые поражения

8
25
Волендам
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Спарта Роттердам
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

33
13

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
7%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
22%
4
17%
61-75
9
33%
5
22%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
7%
4
21%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
4
14%
3
16%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90

Забито

16
28
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
3
19%
6
21%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
25%
4
14%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
0
0%
8
29%
76-90

Пропущено

33
17
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
15%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
2
12%
31-45
5
15%
3
18%
46-60
5
15%
6
35%
61-75
6
18%
3
18%
76-90

Забито

43
51
16 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
12%
8
16%
1-15
4
9%
4
8%
16-30
7
16%
8
16%
31-45
8
19%
9
18%
46-60
10
23%
9
18%
61-75
9
21%
13
25%
76-90

Пропущено

62
36
29 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 19
7
11%
6
17%
1-15
11
18%
4
11%
16-30
11
18%
5
14%
31-45
7
11%
5
14%
46-60
10
16%
9
25%
61-75
16
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1
Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1 НЕК Неймеген - Волендам 3:0 Волендам - Витесс 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Аякс - Волендам 1:1 Эксельсиор - Волендам 2:0 Волендам - Валвейк 2:1 Херенвен - Волендам 2:0 Камбюр - Волендам 0:3 Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 2:3 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 0:6 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Квик Бойс 1:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 4:0

Результаты матчей

Волендам
Спарта Роттердам

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
0
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Волендам
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
6
10
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
15
17
3
29
2.5
9
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 1:0 32 14 9 9 50 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 0:1 32 11 8 13 50 - 54 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
14.
Витесс
 31 7 10 14 36 - 50 31
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 0:1 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 1:0 16 7 5 4 16 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
15.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 1:0 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 0:1 16 2 5 9 16 - 33 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • 93'
    Тактическая замена. Верман Хенк уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
  • 93'
    Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Josh Flint
  • 92'
    Команда Волендам забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 91'
    Эйтинг Карел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    ГОООООЛ - Мбуямба Ксавьер Волендам забивает ударом головой
  • Угловой
    91'
    Эйтинг Карел из команды Волендам подал угловой слева.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.
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