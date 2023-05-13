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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Астерас
1:1
Второй тайм: 81'
Атромитос
0'
15' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
1:0
43' Гол
Georgios Kosteas
45' Желтая карточка
Georgios Kosteas
1:1
54' Гол
Куэн Андреас
57' Желтая карточка
Цифцис Антонис

Ход матча

15'
 
Эрлингмарк Огюст
43'
Georgios Kosteas
(Бартоло Хулиан)
1:0
45'
Georgios Kosteas
 
54'
1:1
Куэн Андреас
(Хациисаяс Димитриос)
57'
Цифцис Антонис
 
60'
 
Гонсалес Эдер
Эрлингмарк Огюст
61'
 
Камара Агибу
Фридйонссон Самуэль
61'
 
Робай Гаэтан
Georgios Tzovaras
63'
Альварес Федерико
Гарсия Рубен
 
72'
 
Коцопулос Костас
Marios Tzavidas

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Атромитос
4.90
3.25
5.20
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
64
Giorgos
Prountzos
69
Алагбе
Олуватобилоба
77
Nikolaos
Zouglis
20
Бертолио
Факундо
73
Бартоло
Хулиан
97
Georgios
Kosteas
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
17
Эрлингмарк
Огюст
30
Куэн
Андреас
99
Georgios
Tzovaras
9
Marios
Tzavidas
20
Клонаридис
Виктор
Астерас
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Атромитос

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
65.2%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед

47 матчей

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.3%
46.8%
31.9%
10 побед 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

29.8%
48.9%
21.3%
14 побед 23 ничьи 10 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
1:1
С
2:0
К
1:3
С
0:0
С
2:0
С
6:2
С
1:1
С
2:0
ТМС
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
1:0
К
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
4:3
ТМС
3:2
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
3:0
К
2:2
К
0:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
0:2
К
0:1
С
1:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.23
0.81

Среднее время на гол

73
111

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.33
0.85

Среднее время на гол

67
106

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

1.28
0.83

Тотал матчей

2.5
40
Больше 85%
Меньше 15%
7
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
9
Больше 19%
Меньше 81%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

70
108

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рехис Франсеск 3 0.09
Тилика Лео 3 (1) 0.09
Бартоло Хулиан 2 0.06
Паскуаль Андрес 2 0.06
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.06
Риера Адриан 1 0.03
Альварес Федерико 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Гардавски Михаэль 1 0.03
Жуканович Эрвин 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Станко Калеб 1 0.03
Бенито Асьер 1 0.03
Костаньо Хосе 1 0.03
Georgios Kosteas 1 0.03
Бертолио Факундо 0 0
Христос Тасулис 0 0
Кармона Давид 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 6 (1) 0.18
Робай Гаэтан 5 (1) 0.15
Ротариу Дорин 4 0.12
Georgios Tzovaras 3 0.09
Камара Агибу 3 0.09
Куэн Андреас 2 0.06
Marios Tzavidas 2 0.06
Фридйонссон Самуэль 2 0.06
Эрлингмарк Огюст 2 0.06
Клонаридис Виктор 1 0.03
Кешрида Ваджди 1 0.03
Хациисаяс Димитриос 1 0.03
Муньис Хуан 1 0.03
Де Бок Лоренс 0 0
Мавроматис Теофанис 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Суарес Дани 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иглесиас Матиас 10 0
Гардавски Михаэль 8 1
Мунафо Хуан 9 0
Барралес Джеронимо 8 0
Костаньо Хосе 8 0
Жуканович Эрвин 3 1
Паскуаль Андрес 4 0
Тилика Лео 4 0
Атьенса Пичу 4 0
Рехис Франсеск 4 0
Georgios Kosteas 4 0
Риера Адриан 2 1
Daniel Santafe 3 0
Алагбе Олуватобилоба 1 1
Бертолио Факундо 2 0
Пападопулос Никос 2 0
Станко Калеб 2 0
Бартоло Хулиан 2 0
Домингес Хуан 1 0
Альварес Федерико 1 0
Гарсия Рубен II 1 0
Кармона Давид 1 0
Цифцис Антонис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 9 0
Эрлингмарк Огюст 7 1
Хациисаяс Димитриос 7 0
Гонсалес Эдер 7 0
Янниотис Андреас 3 1
Куэн Андреас 4 0
Кешрида Ваджди 4 0
Мавроматис Теофанис 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Муньис Хуан 3 0
Фридйонссон Самуэль 3 0
Робай Гаэтан 3 0
Камара Агибу 3 0
Клонаридис Виктор 2 0
Ротариу Дорин 2 0
Струнгис Стефанос 2 0
Ойкономидис Янис 2 0
Georgios Tzovaras 2 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Суарес Дани 1 0
Коцопулос Костас 1 0

Результаты матчей

Астерас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
75% (12)
6% (1)
Атромитос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
8
Астерас
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Атромитос
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

7
18
Астерас
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
63% (20)
3% (1)
Атромитос
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

12
26

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
31%
6
46%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
1
10%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 20
1
11%
4
21%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
3
20%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
10
40%
0
0%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 10
2
9%
5
16%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
5
23%
4
13%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
5
23%
9
28%
76-90

Пропущено

35
36
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 24
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
5
14%
8
22%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
11
31%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1

Результаты матчей

Астерас
Атромитос

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
5 раз 33%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
7 раз 22%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
2:0
7 раз 22%
2:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 56%
1
8 раз 25%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Астерас
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
7
10
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
10
5
2
14
1.5
1
14
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
18
0.5
Больше Меньше
22
10
6
26
1.5
8
24
2
30
2.5
2
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 33 10 11 12 37 - 41 41
2.
Атромитос
 1:1 33 9 11 13 34 - 36 38
3.
ПАС Янина
 2:2 33 7 13 13 32 - 49 34
4.
Астерас
 1:1 33 5 16 12 23 - 36 31
5.
Панетоликос
 33 7 9 17 32 - 53 30
6.
Ламия
 2:2 33 5 14 14 23 - 53 29
7.
Ионикос
 2:2 33 6 9 18 24 - 51 27
8.
Левадиакос
 2:2 33 4 14 15 24 - 47 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 1:1 17 7 6 4 20 - 14 27
2.
Астерас
 1:1 17 5 10 2 15 - 10 25
3.
ПАС Янина
 2:2 16 5 6 5 17 - 22 21
4.
Ламия
 2:2 16 4 5 7 13 - 26 17
5.
Левадиакос
 2:2 16 3 8 5 14 - 19 17
6.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 22 16
7.
Ионикос
 2:2 16 3 6 7 12 - 22 15
8.
Панетоликос
 17 3 5 9 13 - 25 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 16 7 4 5 23 - 19 25
2.
Панетоликос
 16 4 4 8 19 - 28 16
3.
ПАС Янина
 2:2 17 2 7 8 15 - 27 13
4.
Ионикос
 2:2 17 3 3 11 12 - 29 12
5.
Ламия
 2:2 17 1 9 7 10 - 27 12
6.
Атромитос
 1:1 16 2 5 9 14 - 22 11
7.
Левадиакос
 2:2 17 1 6 10 10 - 28 9
8.
Астерас
 1:1 16 0 6 10 8 - 26 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Куэн Андреас бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Georgios Kosteas получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Бартоло Хулиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Georgios Kosteas бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Эрлингмарк Огюст получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астерас
    Ничья
    Атромитос
    4.90
    3.25
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астерас 1:1 Атромитос онлайн

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