Тур: 33. Стадион: Панетоликос.
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаХристогеоргос Никос
44' Желтая карточкаБузукис Яннис
0:1
84' Гол в свои воротаГратероль Хоэль
0:2
90' ГолSebastian Groenning
90'+6
Ход матча
44'
84'
0:1
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
20
Йоху
Самюэль
88
Бакич
Марко
10
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Тьеви БифумаЗащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Панетоликос
ОФИ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.08
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.54
1.17
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
77
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|13 (2)
|0.39
|Соуза Жоау Педру
|5 (3)
|0.15
|Коловос Димитрис
|3
|0.09
|Шенгелия Леван
|3
|0.09
|Даго Надре
|2
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.03
|Хуанпи Аньор
|1
|0.03
|Дуарте Фредерику
|1
|0.03
|Хухумис Диамантис
|1
|0.03
|Малис Александрос
|1
|0.03
|Льявас Георгиос
|1
|0.03
|Диас Хорхе
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Бузукис Яннис
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Ксенитидис Георгиос
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораль Хон
|8 (1)
|0.24
|Нуха Дико
|6
|0.18
|Бакич Марко
|3
|0.09
|Диуссе Ассан
|3
|0.09
|Ларссон Эрик
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2
|0.06
|Мельядо Мигель
|2
|0.06
|Диамантис Апостолос
|2
|0.06
|Балояннис Константинос
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|1
|0.03
|Феллипе Луис
|1
|0.03
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.03
|Цилианидис Космас
|1
|0.03
|Sebastian Groenning
|1
|0.03
|Переа Луис III
|1
|0.03
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тьеви Бифума
|0
|0
|Герреро Мигель
|0
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|10
|0
|Konstantinos Apostolakis
|8
|0
|Диас Хорхе
|5
|1
|Коловос Димитрис
|6
|0
|Шенгелия Леван
|5
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Флорес Дейби
|4
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Дуарте Фредерику
|3
|0
|Анестис Яннис
|2
|0
|Хуанпи Аньор
|2
|0
|Стергиакис Антонис
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Льявас Георгиос
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|2
|0
|Бузукис Яннис
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Даго Надре
|1
|0
|Panagiotis Anastasopoulos
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Эрик
|9
|1
|Мельядо Мигель
|10
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|8
|1
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Нуха Дико
|7
|0
|Нейра Хуан
|6
|0
|Переа Луис III
|6
|0
|Диамантис Апостолос
|6
|0
|Балояннис Константинос
|5
|0
|Маринакис Никос
|3
|0
|Бакич Марко
|3
|0
|Йоху Самюэль
|1
|1
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Диуссе Ассан
|2
|0
|Джу Месаке
|2
|0
|Мандас Христос
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Цилианидис Космас
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Христогеоргос Никос
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
76% (13)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
8
7
Панетоликос
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
ОФИ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
14
13
Панетоликос
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
ОФИ
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
22
20
Голы по времени матча
Забито
14
24
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
6
25%
76-90
Пропущено
24
18
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
8
33%
5
28%
76-90
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
6
40%
76-90
Пропущено
28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
6
21%
4
19%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Забито
33
39
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
5
15%
4
10%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
3
9%
8
21%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
7
21%
12
31%
76-90
Пропущено
52
39
21 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
7
13%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
9
17%
8
21%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
14
27%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1
Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Результаты матчей
Панетоликос
ОФИ
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
98
413
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
610
313
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2112
924
924
429
429
132
330
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|10
|11
|12
|37 - 41
|41
|2.
|32
|9
|10
|13
|33 - 35
|37
|3.
|32
|7
|12
|13
|30 - 47
|33
|4.
|32
|5
|15
|12
|22 - 35
|30
|5.
|33
|7
|9
|17
|32 - 53
|30
|6.
|32
|5
|13
|14
|21 - 51
|28
|7.
|32
|6
|8
|18
|22 - 49
|26
|8.
|32
|4
|13
|15
|22 - 45
|25
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|23 - 19
|25
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10