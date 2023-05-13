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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Панетоликос
0:2
Конец матча
ОФИ
0'
18' Желтая карточка
Христогеоргос Никос
44' Желтая карточка
Бузукис Яннис
0:1
84' Гол в свои ворота
Гратероль Хоэль
0:2
90' Гол
Sebastian Groenning
90'+6
13
Гратероль
Хоэль
3
Хухумис
Диамантис
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
49
Nikola
Stajic
23
Ксенитидис
Георгиос
37
Цигарас
Ангелос
18
Бузукис
Яннис
11
Диас
Хорхе
19
Войлис
Александрос
7
Карелис
Никос
31
Христогеоргос
Никос
15
Диамантис
Апостолос
20
Йоху
Самюэль
18
Яннулис
Костас
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
10
Феллипе
Луис
11
Нуха
Дико
Панетоликос
4-3-3
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

Панетоликос
ОФИ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

45.8%
16.7%
37.5%
11 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:4
С
1:2
С
0:1
С
2:4
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
3:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
1:3
С
1:0
ФЛ
1:0
ФЛ
2:1
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.08

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.54
1.17

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
77

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 13 (2) 0.39
Соуза Жоау Педру 5 (3) 0.15
Коловос Димитрис 3 0.09
Шенгелия Леван 3 0.09
Даго Надре 2 0.06
Морсай Йонатан 1 0.03
Хуанпи Аньор 1 0.03
Дуарте Фредерику 1 0.03
Хухумис Диамантис 1 0.03
Малис Александрос 1 0.03
Льявас Георгиос 1 0.03
Диас Хорхе 0 0
Флорес Дейби 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Бузукис Яннис 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Ксенитидис Георгиос 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораль Хон 8 (1) 0.24
Нуха Дико 6 0.18
Бакич Марко 3 0.09
Диуссе Ассан 3 0.09
Ларссон Эрик 2 0.06
Нейра Хуан 2 0.06
Мельядо Мигель 2 0.06
Диамантис Апостолос 2 0.06
Балояннис Константинос 1 0.03
Harold Mosquera 1 0.03
Феллипе Луис 1 0.03
Дурмишай Фиорин 1 0.03
Цилианидис Космас 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Переа Луис III 1 0.03
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тьеви Бифума 0 0
Герреро Мигель 0 0
Пасалидис Триантафиллос 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 10 0
Konstantinos Apostolakis 8 0
Диас Хорхе 5 1
Коловос Димитрис 6 0
Шенгелия Леван 5 0
Мартенссон Йохан 4 0
Флорес Дейби 4 0
Хацитеодоридис Илиас 4 0
Карелис Никос 2 1
Ларссон Якоб 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Дуарте Фредерику 3 0
Анестис Яннис 2 0
Хуанпи Аньор 2 0
Стергиакис Антонис 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Льявас Георгиос 2 0
Соуза Жоау Педру 2 0
Бузукис Яннис 1 0
Малис Александрос 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Даго Надре 1 0
Panagiotis Anastasopoulos 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 9 1
Мельядо Мигель 10 0
Пасалидис Триантафиллос 8 1
Вурос Праксителис 9 0
Нуха Дико 7 0
Нейра Хуан 6 0
Переа Луис III 6 0
Диамантис Апостолос 6 0
Балояннис Константинос 5 0
Маринакис Никос 3 0
Бакич Марко 3 0
Йоху Самюэль 1 1
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Диуссе Ассан 2 0
Джу Месаке 2 0
Мандас Христос 2 0
Яннулис Костас 1 0
Феллипе Луис 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Цилианидис Космас 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Герреро Мигель 1 0
Христогеоргос Никос 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
76% (13)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
7
Панетоликос
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
ОФИ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
15

Волевые поражения

14
13
Панетоликос
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
30% (10)
36% (12)
ОФИ
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

22
20

Голы по времени матча

Забито

14
24
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
2
14%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
4
29%
6
25%
76-90

Пропущено

24
18
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
21%
1
6%
61-75
8
33%
5
28%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
23 Не забивали 24
3
16%
1
7%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
6
40%
76-90

Пропущено

28
21
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
6
21%
4
19%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Забито

33
39
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
5
15%
4
10%
1-15
5
15%
6
15%
16-30
3
9%
8
21%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
6
18%
5
13%
61-75
7
21%
12
31%
76-90

Пропущено

52
39
21 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
7
13%
6
15%
1-15
5
10%
7
18%
16-30
9
17%
8
21%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
14
27%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1
Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1
ОФИ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1
ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0

Результаты матчей

Панетоликос
ОФИ

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
9
8
4
13
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
21
12
9
24
1.5
9
24
4
29
2.5
4
29
1
32
3.5
3
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 33 10 11 12 37 - 41 41
2.
Атромитос
 32 9 10 13 33 - 35 37
3.
ПАС Янина
 32 7 12 13 30 - 47 33
4.
Астерас
 32 5 15 12 22 - 35 30
5.
Панетоликос
 33 7 9 17 32 - 53 30
6.
Ламия
 32 5 13 14 21 - 51 28
7.
Ионикос
 32 6 8 18 22 - 49 26
8.
Левадиакос
 32 4 13 15 22 - 45 25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 17 7 6 4 20 - 14 27
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 16 5 6 5 17 - 22 21
4.
Ламия
 16 4 5 7 13 - 26 17
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 22 16
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 17 3 5 9 13 - 25 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 16 7 4 5 23 - 19 25
2.
Панетоликос
 16 4 4 8 19 - 28 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 17 3 3 11 12 - 29 12
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 17 1 6 10 10 - 28 9
8.
Астерас
 16 0 6 10 8 - 26 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
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Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Бузукис Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Христогеоргос Никос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Панетоликос 0:2 ОФИ онлайн

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