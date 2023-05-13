Тур: 33. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
14' Желтая карточкаНуньес Кристофер
20' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
1:0
30' ГолЭлефтериадис Христос
2:0
37' ГолКаньяс Хосе
42' Желтая карточкаДзанетпулос Адам-Кристоф
51' Желтая карточкаЭлефтериадис Христос
2:1
53' ГолНуньес Кристофер
59' Желтая карточкаРомао Алаиксис
2:2
73' ГолТошич Зоран
Ход матча
14'
20'
30'
37'
2:0
53'
59'
73'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
87
Каньяс
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Ионикос
Ламия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|6
|0.18
|Аосман Аяс
|2
|0.06
|Машаш Зинедин
|2
|0.06
|Себа Жуниор
|2 (1)
|0.06
|Ловера Максимилиано
|2 (1)
|0.06
|Элефтериадис Христос
|2
|0.06
|Мендоса Хавьер
|2
|0.06
|Валерианос Йоргос
|1
|0.03
|Каньяс Хосе
|1
|0.03
|Фадига Бандиугу
|1
|0.03
|Чигринский Дмитрий
|1
|0.03
|Georgios Mygas
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|4
|0.12
|Вергос Николаос
|4
|0.12
|Нуньес Кристофер
|3
|0.09
|Мартинес Рубен II
|3
|0.09
|Цилулис Сотирис
|2
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.03
|Тошич Зоран
|1
|0.03
|Боакье Ричмонд
|1
|0.03
|Сливка Выкинтас
|1
|0.03
|Jeison Medina
|1
|0.03
|Корнезос Гиоргос
|1
|0.03
|Давид Симон
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
|Цукалос Николаос
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Якумакис Петрос
|0
|0
|Абанда Леруа
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|10
|1
|Валерианос Йоргос
|9
|1
|Georgios Mygas
|10
|0
|Фадига Бандиугу
|8
|0
|Сакик Эмануэль
|6
|0
|Чибсах Юссиф
|2
|2
|Чигринский Дмитрий
|5
|0
|Каньяс Хосе
|5
|0
|Vasilios Mantzis
|5
|0
|Машаш Зинедин
|3
|1
|Элефтериадис Христос
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Fabien Antunes
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Буэнна Рашид
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Соуза Уго
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Себа Жуниор
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Иоаннидис Николаос
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Румбуллаку Симон
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манусос Йоргос
|8
|1
|Де Винсенти Томас
|8
|1
|Бехарано Данни
|7
|1
|Давид Симон
|8
|0
|Нуньес Кристофер
|7
|0
|Цилулис Сотирис
|6
|0
|Сливка Выкинтас
|5
|0
|Горанов Иван
|3
|1
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Корнезос Гиоргос
|4
|0
|Станко Калеб
|2
|1
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|Вассилакакис Тодорис
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Гаравелис Атанасиос
|1
|0
|Марментини Густаво
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Jeison Medina
|1
|0
|Романич Лазар
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Ламия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
6
Ионикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Ламия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
24
19
Волевые поражения
8
12
Ионикос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Ламия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
25
20
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
24 Не забивали 25
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
2
10%
1
4%
61-75
7
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Пропущено
29
24
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
10%
4
17%
1-15
8
28%
3
13%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
4
14%
3
13%
76-90
Забито
21
24
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
19%
5
21%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
6
29%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Пропущено
50
48
23 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
6
12%
6
13%
1-15
10
20%
7
15%
16-30
7
14%
13
27%
31-45
9
18%
7
15%
46-60
7
14%
5
10%
61-75
11
22%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАС Янина 0:1 Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1
Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1
ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2
Результаты матчей
Ионикос
Ламия
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
5 раз 16%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
5 раз 16%
0
16 раз 50%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ионикос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
610
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
1616
527
428
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|24
|5
|5
|63 - 16
|77
|2.
|34
|23
|8
|3
|46 - 14
|77
|3.
|34
|19
|10
|5
|68 - 24
|67
|4.
|34
|18
|10
|6
|55 - 31
|64
|5.
|34
|15
|5
|14
|53 - 38
|50
|6.
|34
|11
|7
|16
|35 - 60
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|10
|11
|12
|37 - 41
|41
|2.
|1:1
|33
|9
|11
|13
|34 - 36
|38
|3.
|2:2
|33
|7
|13
|13
|32 - 49
|34
|4.
|1:1
|33
|5
|16
|12
|23 - 36
|31
|5.
|33
|7
|9
|17
|32 - 53
|30
|6.
|2:2
|33
|5
|14
|14
|23 - 53
|29
|7.
|2:2
|33
|6
|9
|18
|24 - 51
|27
|8.
|2:2
|33
|4
|14
|15
|24 - 47
|26
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|36 - 7
|41
|2.
|17
|11
|5
|1
|22 - 7
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|17
|11
|2
|4
|33 - 15
|35
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|20 - 14
|27
|2.
|1:1
|17
|5
|10
|2
|15 - 10
|25
|3.
|2:2
|16
|5
|6
|5
|17 - 22
|21
|4.
|2:2
|16
|4
|5
|7
|13 - 26
|17
|5.
|2:2
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|6.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|7.
|2:2
|16
|3
|6
|7
|12 - 22
|15
|8.
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|17
|8
|6
|3
|26 - 12
|30
|4.
|17
|7
|7
|3
|23 - 17
|28
|5.
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|4
|5
|23 - 19
|25
|2.
|16
|4
|4
|8
|19 - 28
|16
|3.
|2:2
|17
|2
|7
|8
|15 - 27
|13
|4.
|2:2
|17
|3
|3
|11
|12 - 29
|12
|5.
|2:2
|17
|1
|9
|7
|10 - 27
|12
|6.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|14 - 22
|11
|7.
|2:2
|17
|1
|6
|10
|10 - 28
|9
|8.
|1:1
|16
|0
|6
|10
|8 - 26
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|11 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 10
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10