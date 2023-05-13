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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Ионикос
2:2
Конец матча
Ламия
0'
14' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
20' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
1:0
30' Гол
Элефтериадис Христос
2:0
37' Гол
Каньяс Хосе
42' Желтая карточка
Дзанетпулос Адам-Кристоф
51' Желтая карточка
Элефтериадис Христос
2:1
53' Гол
Нуньес Кристофер
59' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
2:2
73' Гол
Тошич Зоран
86' Желтая карточка
Jeison Medina
90' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
90' Желтая карточка
Кошелев Алексей
90'+10
94
Хутесиотис
Лефтерис
16
Чигринский
Дмитрий
24
Ромао
Алаиксис
91
Элефтериадис
Христос
22
Georgios
Mygas
15
Валерианос
Йоргос
8
Машаш
Зинедин
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
75
Фадига
Бандиугу
99
Vasilios
Mantzis
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
74
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
18
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
27
Станко
Калеб
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
95
Jeison
Medina
Ионикос
5-3-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Ионикос
Ламия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
К
0:1
К
2:0
С
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 6 0.18
Аосман Аяс 2 0.06
Машаш Зинедин 2 0.06
Себа Жуниор 2 (1) 0.06
Ловера Максимилиано 2 (1) 0.06
Элефтериадис Христос 2 0.06
Мендоса Хавьер 2 0.06
Валерианос Йоргос 1 0.03
Каньяс Хосе 1 0.03
Фадига Бандиугу 1 0.03
Чигринский Дмитрий 1 0.03
Georgios Mygas 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 4 0.12
Вергос Николаос 4 0.12
Нуньес Кристофер 3 0.09
Мартинес Рубен II 3 0.09
Цилулис Сотирис 2 0.06
Тошич Зоран 2 0.06
Бехарано Данни 1 0.03
Боакье Ричмонд 1 0.03
Сливка Выкинтас 1 0.03
Jeison Medina 1 0.03
Корнезос Гиоргос 1 0.03
Давид Симон 0 0
Цандарис Фанис 0 0
Цукалос Николаос 0 0
Асковски Стефан 0 0
Якумакис Петрос 0 0
Абанда Леруа 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 10 1
Валерианос Йоргос 10 1
Georgios Mygas 10 0
Фадига Бандиугу 8 0
Сакик Эмануэль 6 0
Чибсах Юссиф 2 2
Чигринский Дмитрий 5 0
Каньяс Хосе 5 0
Vasilios Mantzis 5 0
Машаш Зинедин 3 1
Элефтериадис Христос 4 0
Аосман Аяс 4 0
Fabien Antunes 4 0
Мендоса Хавьер 3 0
Буэнна Рашид 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Соуза Уго 2 0
Federico Milo 2 0
Себа Жуниор 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Иоаннидис Николаос 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Вулери Каин 1 0
Румбуллаку Симон 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 8 1
Де Винсенти Томас 8 1
Бехарано Данни 7 1
Давид Симон 8 0
Нуньес Кристофер 7 0
Цилулис Сотирис 6 0
Сливка Выкинтас 5 0
Горанов Иван 3 1
Цандарис Фанис 4 0
Корнезос Гиоргос 4 0
Станко Калеб 2 1
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Jeison Medina 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Пападопулос Кирьякос 1 0
Вассилакакис Тодорис 1 0
Шаранов Боян 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Кошелев Алексей 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Гаравелис Атанасиос 1 0
Марментини Густаво 1 0
Вергос Николаос 1 0
Романич Лазар 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
Абанда Леруа 1 0

Результаты матчей

Ионикос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Ламия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
8
Ионикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Ламия
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

24
19

Волевые поражения

8
12
Ионикос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Ламия
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

25
20

Волевые поражения

17
20

Голы по времени матча

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 25
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
4
36%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
4
36%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
13%
2
8%
1-15
2
9%
5
19%
16-30
3
13%
7
27%
31-45
5
22%
4
15%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
10%
4
17%
1-15
8
28%
3
13%
16-30
4
14%
7
29%
29%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
5
17%
4
17%
61-75
4
14%
3
13%
76-90

Забито

23
26
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
17%
5
19%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
7
30%
3
12%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
2
9%
7
27%
61-75
4
17%
3
12%
76-90

Пропущено

52
50
23 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 24
6
12%
6
12%
1-15
10
19%
8
16%
16-30
7
13%
14
28%
31-45
10
19%
7
14%
46-60
8
15%
5
10%
61-75
11
21%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ОФИ - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАС Янина 0:1 Левадиакос - Ионикос 2:2 Панетоликос - Ионикос 0:1
Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0
Ламия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1
ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2

Результаты матчей

Ионикос
Ламия

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ионикос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
7
10
4
13
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
17
16
6
27
1.5
5
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 34 24 5 5 63 - 16 77
2.
Панатинаикос
 34 23 8 3 46 - 14 77
3.
Олимпиакос
 34 19 10 5 68 - 24 67
4.
ПАОК
 34 18 10 6 55 - 31 64
5.
Арис Салоники
 34 15 5 14 53 - 38 50
6.
Волос
 34 11 7 16 35 - 60 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 33 10 11 12 37 - 41 41
2.
Атромитос
 33 9 11 13 34 - 36 38
3.
ПАС Янина
 33 7 13 13 33 - 50 34
4.
Астерас
 33 5 16 12 23 - 36 31
5.
Панетоликос
 33 7 9 17 32 - 53 30
6.
Ламия
 33 5 14 14 23 - 53 29
7.
Ионикос
 33 6 9 18 24 - 51 27
8.
Левадиакос
 33 4 14 15 25 - 48 26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 17 13 2 2 36 - 7 41
2.
Панатинаикос
 17 11 5 1 22 - 7 38
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 17 11 2 4 33 - 15 35
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 17 7 6 4 20 - 14 27
2.
Астерас
 17 5 10 2 15 - 10 25
3.
ПАС Янина
 16 5 6 5 17 - 22 21
4.
Ламия
 16 4 5 7 13 - 26 17
5.
Левадиакос
 16 3 8 5 15 - 20 17
6.
ОФИ
 17 3 7 7 14 - 22 16
7.
Ионикос
 16 3 6 7 12 - 22 15
8.
Панетоликос
 17 3 5 9 13 - 25 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 17 8 6 3 26 - 12 30
4.
ПАОК
 17 7 7 3 23 - 17 28
5.
Волос
 17 6 5 6 18 - 26 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 16 7 4 5 23 - 19 25
2.
Панетоликос
 16 4 4 8 19 - 28 16
3.
ПАС Янина
 17 2 7 8 16 - 28 13
4.
Ионикос
 17 3 3 11 12 - 29 12
5.
Ламия
 17 1 9 7 10 - 27 12
6.
Атромитос
 16 2 5 9 14 - 22 11
7.
Левадиакос
 17 1 6 10 10 - 28 9
8.
Астерас
 16 0 6 10 8 - 26 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Арис Салоники Пальма Луис 11 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (4)
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Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 10
Ионикос Валерианос Йоргос 1 10
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Астерас Мунафо Хуан 10
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    Где смотреть матч Ионикос 2:2 Ламия онлайн

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