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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Хёугесунн
1:1
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
61' Гол
Нжи Билал
1:1
65' Гол
Риснаес Магнус
72' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
1:1
76' Не забитый пенальти
Бьёрдаль Хенрик
90'+7

Ход матча

37'
 
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
61'
Нжи Билал
(Теркильдсен Петер)
1:0
65'
1:1
Риснаес Магнус
(Хоканс Даниэль)
67'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
Риснаес Магнус
68'
 
Jacob Eng
Хоканс Даниэль
71'
Эскесен Юлиус
Vegard Solheim
 
71'
Лисет Сёндре
Паязити Адрион
 
72'
Эскесен Юлиус
 
76'
1:1
Бьёрдаль Хенрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 443 Количество передач 481
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Сельвик
Эгиль
38
Vegard
Solheim
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Oscar
Krusnell
8
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Кристенсен
Магнус
27
Санде
Мадс
7
Теркильдсен
Петер
10
Паязити
Адрион
99
Нжи
Билал
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Хёугесунн
4-2-3-1
Волеренга
4-1-4-1

История личных встреч

Хёугесунн
Волеренга

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:4
Т
1:0
Т
2:2
Т
3:0
Т
4:3
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.07

Среднее время на гол

53
84

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.23

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.15

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.17
Oscar Krusnell 1 0.17
Нжи Билал 1 0.17
Sorry Diarra 1 (1) 0.17
Содерлунд Александер 0 0
Теркильдсен Петер 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.33
Хоканс Даниэль 2 0.33
Ятта Сиди 2 0.33
Офкир Мохамед 1 0.17
Риснаес Магнус 1 0.17
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

0
0
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Волеренга
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2
Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6

Результаты матчей

Хёугесунн
Волеренга

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 7 6 1 0 18 - 5 19
2.
Лиллестрём
 6 4 0 2 12 - 11 12
3.
Викинг
 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Тромсё
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Стабек
 6 3 2 1 8 - 7 11
6.
Бранн
 7 3 2 2 11 - 7 11
7.
Мольде
 7 3 1 3 14 - 9 10
8.
Сарпсборг-08
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Одд
 7 2 3 2 3 - 3 9
10.
Волеренга
 6 2 1 3 9 - 11 7
11.
Хам-Кам
 6 2 0 4 10 - 16 6
12.
Саннефьёрд
 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Хёугесунн
 6 1 3 2 4 - 9 6
14.
Русенборг
 7 1 3 3 6 - 10 6
15.
Стрёмсгодсет
 6 1 1 4 7 - 11 4
16.
Олесунн
 7 0 1 6 0 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Стабек
 4 2 2 0 5 - 1 8
3.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
4.
Бранн
 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Мольде
 4 2 1 1 9 - 6 7
6.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Хёугесунн
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Саннефьёрд
 3 1 1 1 5 - 2 4
10.
Одд
 3 1 1 1 2 - 1 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Тромсё
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Волеренга
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
6.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бранн
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
11.
Русенборг
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
14.
Стрёмсгодсет
 4 0 1 3 6 - 10 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 6 (1)
Бранн Финне Бор 5 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 4
Мольде Брейвик Эмиль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Викинг Паттинама Шейн 1 2
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Весь список
  • 65'
    Хоканс Даниэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Риснаес Магнус бьет в цель!
  • 61'
    Питер Теркилдсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Нжи Билал бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Seedy Jatta уходит с поля. Борвен Торгейр выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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