Тур: 32. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Дьперинк Роб
0:0
Первый тайм: 41'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Эксельсиор
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Среднее время на гол
64
81
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.8
1.45
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|0.5
|Сарр Амин
|5
|0.16
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.16
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.09
|Хайе Том
|2
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.03
|Сахрауи Осам
|1
|0.03
|Кёлерт Матс
|1
|0.03
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|Кайб Рами
|1
|0.03
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.03
|Колассен Антуан
|1
|0.03
|Ольссон Симон
|0
|0
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3
|0.09
|Лампру Лазарос
|3
|0.09
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.09
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.09
|Дриауех Каухайб
|2
|0.06
|Хархаух Реда
|2
|0.06
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
|Пири Кик
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Ван Оттеле Сюб
|5
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Колассен Антуан
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Аграфиотис Николас
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Эксельсиор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
8
6
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эксельсиор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
20
Волевые поражения
20
14
Херенвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Эксельсиор
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
28
20
Голы по времени матча
Забито
19
8
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
2
11%
3
38%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
7
37%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90
Пропущено
26
42
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
12%
7
17%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
6
23%
6
14%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
4
15%
10
24%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
6
29%
8
30%
30%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
3
14%
3
11%
76-90
Забито
39
26
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 15
4
10%
6
23%
1-15
8
21%
3
12%
16-30
9
23%
6
23%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
10
26%
5
19%
76-90
Пропущено
47
69
21 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 39
12 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
5
11%
11
16%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
10
21%
11
16%
31-45
10
21%
15
22%
46-60
9
19%
11
16%
61-75
7
15%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Эксельсиор
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
78
610
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
69
610
213
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1615
1318
823
526
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|75 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|32
|16
|10
|6
|58 - 26
|58
|6.
|1:1
|32
|15
|9
|8
|51 - 35
|54
|7.
|31
|13
|9
|9
|49 - 45
|48
|8.
|0:0
|32
|11
|9
|12
|39 - 47
|42
|9.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|10.
|32
|8
|14
|10
|41 - 41
|38
|11.
|31
|9
|10
|12
|43 - 51
|37
|12.
|31
|10
|5
|16
|37 - 56
|35
|13.
|1:1
|32
|8
|7
|17
|38 - 66
|31
|14.
|31
|7
|10
|14
|36 - 50
|31
|15.
|0:0
|32
|8
|5
|19
|27 - 68
|29
|16.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|17.
|31
|4
|6
|21
|29 - 61
|18
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|1:1
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|25 - 30
|23
|11.
|0:0
|16
|7
|2
|7
|19 - 26
|23
|12.
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|13.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|14.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|15.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|41 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|1:1
|16
|6
|7
|3
|23 - 18
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|1:1
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|16
|1
|3
|12
|11 - 35
|6
|18.
|0:0
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7