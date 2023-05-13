Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Матч возобновлен

31' Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Antoine Colassin из команды Херенвен в офсайде

25' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

23' Antoine Colassin нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

23' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Antoine Colassin.

21' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Удар от ворот произведет Эксельсиор

18' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Сахрауи Осам

7' Удар от ворот произведет Херенвен

7' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эксельсиор начинает с центра поля