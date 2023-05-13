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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Херенвен
0:0
Первый тайм: 41'
Эксельсиор
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Эксельсиор
1.70
4.77
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
25
Брума
Джеффри
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
24
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
29
Колассен
Антуан
17
Ван
Хойдонк
Сидней
1
Ван
Гассел
Стейн
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
2
Хореман
Сибе
12
Загре
Артур
8
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
23
Копмейнерс
Пер
14
Дриауех
Каухайб
10
Азаркан
Маруан
Херенвен
4-2-3-1
Эксельсиор
5-4-1

История личных встреч

Херенвен
Эксельсиор

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
Э
0:1
ТМК
3:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
К
1:2
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
4:2
Э
0:5
Э
2:3
ТМС
1:2
Э
0:2
ПЛ
5:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.8
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 16 (1) 0.5
Сарр Амин 5 0.16
Ван Эвейк Милан 5 0.16
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.09
Хайе Том 2 0.06
Тахири Анас 1 0.03
Сахрауи Осам 1 0.03
Кёлерт Матс 1 0.03
Бохневич Павел 1 0.03
Кайб Рами 1 0.03
Ван Оттеле Сюб 1 0.03
Колассен Антуан 1 0.03
Ольссон Симон 0 0
Нопперт Андрис 0 0
Хаяль Рами 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.09
Бас Юлиан 3 0.09
Лампру Лазарос 3 0.09
Хореман Сибе 3 0.09
Гаудмейн Кензо 3 0.09
Эль-Яакуби Редуан 3 0.09
Дриауех Каухайб 2 0.06
Хархаух Реда 2 0.06
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Пири Кик 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Ван Оттеле Сюб 5 0
Тахири Анас 4 0
Колассен Антуан 4 0
Бохневич Павел 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Кайб Рами 2 0
Ольссон Симон 2 0
Нуннели Че 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
Сарр Амин 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Аграфиотис Николас 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0

Результаты матчей

Херенвен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Эксельсиор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

8
6
Херенвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Эксельсиор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
20

Волевые поражения

20
14
Херенвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
55% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Эксельсиор
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

28
20

Голы по времени матча

Забито

19
8
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 25
2
11%
3
38%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
7
37%
2
25%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
21%
2
25%
76-90

Пропущено

26
42
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
12%
7
17%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
6
23%
6
14%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
4
15%
10
24%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
10%
3
17%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
3
17%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
6
29%
8
30%
30%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
3
14%
3
11%
76-90

Забито

39
26
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 15
4
10%
6
23%
1-15
8
21%
3
12%
16-30
9
23%
6
23%
31-45
4
10%
1
4%
46-60
4
10%
5
19%
61-75
10
26%
5
19%
76-90

Пропущено

47
69
21 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 39
12 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 26
5
11%
11
16%
1-15
6
13%
8
12%
16-30
10
21%
11
16%
31-45
10
21%
15
22%
46-60
9
19%
11
16%
61-75
7
15%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Эксельсиор

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
6
10
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
9
6
10
1.5
2
13
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
16
15
13
18
1.5
8
23
5
26
2.5
2
29
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 1:1 32 15 9 8 51 - 35 54
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Херенвен
 0:0 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Волендам
 1:1 32 8 7 17 38 - 66 31
14.
Витесс
 31 7 10 14 36 - 50 31
15.
Эксельсиор
 0:0 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 1:1 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Волендам
 1:1 16 7 2 7 25 - 30 23
11.
Эксельсиор
 0:0 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 0:0 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
15.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 1:1 16 6 7 3 23 - 18 25
7.
Херенвен
 0:0 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 1:1 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 0:0 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    42'
    Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Нуннели Че
  • 41'
    Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    41'
    Азаркан Маруан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Херенвен: 66%, Эксельсиор: 34%.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Загре Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 39'
    Эксельсиор пытается что-то создать.
  • 37'
    Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 37'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Дриауех Каухайб выиграл воздушное противоборство у Кёлерт Матс.
  • 37'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    Эксельсиор
    1.70
    4.77
    6.30
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